Премьер-министр РК провел совещание по вопросам совершенствования здравоохранения

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения в рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Напомним, в Послании Президента РК отмечалось, что наряду с системой образования должна измениться и система здравоохранения. В этом году внедряется система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой.

Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.

«Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу», - подчеркивал Глава государства. Кроме того, необходимо законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства.