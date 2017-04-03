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Паводковая ситуация в ВКО находится под контролем

3 апреля 2017, 09:30

Оперативный штаб ДЧС ВКО ведет круглосуточное дежурство.

Из-за дождя и обильного снеготаяния в некоторых реках периодически поднимается уровень воды, ситуация стабильная, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Из-за сложившихся погодных условий в Семее силами «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ведется борьба с талыми водами на проезжих частях и на дворовых территориях частных жилых домов.

Из-за грунтовых вод в 5 адресах возникла угроза подтопления подвальных помещений и участков. 46 пожарных Семея совместно с ЖКХ производят откачку воды. Всего откачено около 40 000 куб.м воды. По сведениям синоптикам, по ВКО сохраняется угроза дождевых паводков. О случаях повышения уровня вод ДЧС ВКО незамедлительно просит сообщить по телефонам 112.

Фото МИА Казинформ

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