Интернет-магазин: от идеи создания до первой прибыли
3 апреля 2017, 11:11
Семинар пройдет по адресу: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал, 6 апреля, с 14:00 до 18:00.
6 апреля 2017 г. на семинаре «Интернет-магазин: от идеи создания до первой прибыли» перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки и интернет-маркетинга.
Сармантай Касенов и Владимир Денисов расскажут о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, а также раскроют секрет быстрой интеграции с 1С и другими программами.
Илья Миненко поделится опытом в сфере интернет-маркетинга, а Асылхан Амрекулов сделает обзор на платежные системы Казахстана.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 6 апреля, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.
На семинар приглашаются:
- начинающие предприниматели
- владельцы малого и среднего бизнеса
- руководители крупных предприятий
- директора отделов маркетинга и продаж
Темы семинара:
1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции
Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина
2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, правила, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»
Инструменты работы с базой клиентов?
Как увеличить средний чек?
Как правильно делать дизайн интернет-магазина?
Техническое внедрение – три золотых правила
3. Маркетинг достижения цели: как не спустить бюджет и заработать в интернет магазине, Миненко Илья, директор представительства «Promodo» в Казахстане
Наиболее эффективные инструменты диджитал-маркетинга для продвижения интернет-магазина
Воронка продаж и маркетинг. В чем суть?
Анализ каналов интернет-маркетинга по KPI и другим критериям
4. Обзор платежных систем Казахстана - что выбрать для интернет-магазина, Асылхан Амрекулов, коммерческий директор «CloudPayments Kazakhstan»
Чем платежные агрегаторы отличаются друг от друга, и на что стоит обратить внимание?
Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 259 01 64 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz
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