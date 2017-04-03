Семинар пройдет по адресу: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал, 6 апреля, с 14:00 до 18:00.

6 апреля 2017 г. на семинаре «Интернет-магазин: от идеи создания до первой прибыли» перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки и интернет-маркетинга.





Сармантай Касенов и Владимир Денисов расскажут о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, а также раскроют секрет быстрой интеграции с 1С и другими программами.





Илья Миненко поделится опытом в сфере интернет-маркетинга, а Асылхан Амрекулов сделает обзор на платежные системы Казахстана.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 6 апреля, с 14:00 до 18:00









На семинар приглашаются:

- начинающие предприниматели

- владельцы малого и среднего бизнеса

- руководители крупных предприятий

- директора отделов маркетинга и продаж





Темы семинара:





1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»





 Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции

 Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина





2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, правила, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»





 Инструменты работы с базой клиентов?

 Как увеличить средний чек?

 Как правильно делать дизайн интернет-магазина?

 Техническое внедрение – три золотых правила

3. Маркетинг достижения цели: как не спустить бюджет и заработать в интернет магазине, Миненко Илья, директор представительства «Promodo» в Казахстане

 Наиболее эффективные инструменты диджитал-маркетинга для продвижения интернет-магазина

 Воронка продаж и маркетинг. В чем суть?

 Анализ каналов интернет-маркетинга по KPI и другим критериям





4. Обзор платежных систем Казахстана - что выбрать для интернет-магазина, Асылхан Амрекулов, коммерческий директор «CloudPayments Kazakhstan»





 Чем платежные агрегаторы отличаются друг от друга, и на что стоит обратить внимание?





Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации









Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 259 01 64 и электронной почте: yk@1c-bitrix.k z



