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В 456 км на север от Алматы зафиксировано землятресение

3 апреля 2017, 09:35

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 03 апреля 2017г. в 07 час 22 мин 54 сек Алматинского времени (03 апреля 2017г. в 01 час 22 мин 54 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на север от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.3.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 47.18° с.ш. 75.46° в.д.
Глубина 35 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 03 апреля 2017г. в 07 час 50 мин



Фото с сайта AwesomeWorld.ru

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