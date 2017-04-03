В 456 км на север от Алматы зафиксировано землятресение
3 апреля 2017, 09:35
Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 03 апреля 2017г. в 07 час 22 мин 54 сек Алматинского времени (03 апреля 2017г. в 01 час 22 мин 54 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на север от г. Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.3.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 47.18° с.ш. 75.46° в.д.
Глубина 35 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 03 апреля 2017г. в 07 час 50 мин
Фото с сайта AwesomeWorld.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851625-2f8caa105cacf3e659ab3d17f1a5d773
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...