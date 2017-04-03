В 456 км на север от Алматы зафиксировано землятресение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 03 апреля 2017г. в 07 час 22 мин 54 сек Алматинского времени (03 апреля 2017г. в 01 час 22 мин 54 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.





Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на север от г. Алматы на территории Казахстана.





Энергетический класс землетрясения 9.3.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 47.18° с.ш. 75.46° в.д.

Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет





Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 03 апреля 2017г. в 07 час 50 мин











