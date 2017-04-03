Жулдыз Омарбекова: «Через год после развода пара может и не вспомнить о его причине»

Президент благотворительного фонда «Бауыржан», член политического совета партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова рассказала, что в Казахстане распадается каждый четвертый брак.

На заседании экспертного клуба «Мир Евразии», посвященном состоянию и перспективам института семьи на постсоветском пространстве, президент благотворительного фонда «Бауыржан», член политического совета партии «Нур Отан», к.с.н. Жулдыз Омарбекова обратила внимание на непрерывный рост количества разводов в Казахстане.





«Несмотря на те значительные меры, которые предпринимает государство, статистика есть статистика. Количество разводов в стране растет. В 2012 году – 47598 разводов, в 2013 – 51305, в 2014 году – 54 438, в 2015 – 53007 разводов. Каждый четвертый брак распадается», - сообщила Омарбекова.





Продолжая обзор статданных эксперт указала, что «в Казахстане более 400 тысяч женщин воспитывают детей одни, то есть в статусе матерей-одиночек. Также в стране более 60 тысяч одиноких отцов».









По мнению Жулдыз Омарбековой, все социальные проблемы современного казахстанского общества имеют свои корни в семье. Сюда относятся, в первую очередь, преступность, насилие, низкий уровень образования и воспитания, плохие специалисты, вандализм…





Говоря о наиболее типичных причинах разводов в Казахстане, эксперт привела следующие данные: «…в своей научной работе я проводила исследование "Брачность и разводимость на современном этапе". Было опрошено порядка трех тысяч семейных пар, подававших на развод. На вопрос о причине, по которой они решили развестись, отвечали чаще всего "не сошлись характером", на втором месте - "проблемы с родителями, родственниками и друзьями" (видимо сказывается наш восточный менталитет), на третьем месте - бытовые проблемы».

Однако, Жулдыз Омарбекова подчеркнула, что рост числа разводов является мировой тенденцией и на преодоление складывающейся ситуации направлены усилия как партии «Нур Отан», так и различных подразделений правительства. По ее мнению, «молодежи важно быть готовыми к семье. Школы подготовки к браку не дают нужных знаний. И если опросить разведенных, например, через год после развода, то, возможно, они уже не будут помнить, почему они развелись».









Среди интересных вариантов преодоления кризиса института семьи, Омарбекова привела такой пример: «недавно в Казахстане было озвучено предложение: перед тем, как удовлетворить запрос пары о разводе, обязать ее пройти 10 сеансов у психолога за счет госбюджета, с привлечением НПО, чтобы пара боле ответственно взглянула на проблемы».

В целом, по мнению эксперта, ситуация в казахстанском обществе сегодня отличается сменой ценностных ориентаций семьи. И в этих условиях крайне важно провести работу по переосмыслению института брака, определить, что в изменившихся обстоятельствах можно и нужно считать нормой и исходя из этого строить государственную политику по поддержке и развитию семьи.





Фото с сайта astana.zagranitsa.com



