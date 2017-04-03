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Очередной мультпривет: Если бы в Казахстане сняли "Моану" и "Гадкий Я"

3 апреля 2017, 09:43

Авторы одарили героев мультфильма голосами казахстанских звезд.

Очередной мультпривет появился на странице _salem_insta. В видеоролике на разные отрывки из мультфильмов "Гадкий Я", "Моана" и т.д. наложили песни известных казахстанских исполнителей, сообщает Zakon.kz

Здесь звучат "золотые" голоса: Ұлықпана Жолдасова, Нұрлана Еспанова, Беркута, Mysterions и др.

Ролик посмотрели уже около 10 тыс.пользователей. Многие из них призывают автора не останавливаться и продолжать в том же духе.


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