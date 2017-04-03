Президент РК прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджанской Республики Баку.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.
В аэропорту Нурсултана Назарбаева встречали первый заместитель премьер-министра АР Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица, сообщает Sputnik Азербайджан.
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