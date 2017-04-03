Кыргызстанец рассказал, как уехать в Кувейт и получать 3 тысячи долларов в месяц

Алтынбек Касымбаев — руководитель кыргызской диаспоры в Кувейте. Он поведал корреспонденту Sputnik , как преуспеть в богатой стране, которую можно пересечь за два часа.





Очень многие кыргызстанцы задумываются о том, чтобы уехать на заработки в Россию. Некоторые присматриваются к Казахстану, часть видит себя в США или странах Европы. Про Кувейт вспоминают в последнюю очередь (если, конечно, вспоминают). 33-летний бишкекчанин Алтынбек Касымбаев рассказал, что жить там можно и очень даже неплохо.





Однако 90 процентов кыргызстанцев, которые приезжают в Кувейт на заработки, вынуждены возвращаться. Оказывается, большинство из них совершают одни и те же ошибки.





— Почему Кувейт? Женщины в парандже, богатые шейхи и жара — вот все мои стереотипные знания об этой стране. Неужели вам не было страшно?





— Газеты и телеканалы не всегда показывают страну такой, какая она на самом деле. Например, все считают, что арабы невероятно богаты. Да, действительно, и в Кувейте, и в ОАЭ тысячи высоток, роскошные виллы, дорогие автомобили… Но на самом деле многое куплено в кредит. Местным жителям ничего не стоит взять шикарный автомобиль за 100 тысяч долларов и выплачивать кредит следующие 50 лет. В стране очень низкие процентные ставки. Но вообще, арабы всегда считают свои деньги.





— Как насчет женщин? Если я, например, пройдусь по Эль-Кувейту в короткой юбке, меня забросают камнями?





— Нет, максимум сделают замечание. Кстати, женщинам в Кувейте не обязательно носить платок, они имеют право работать, где хотят. Но арабские женщины, в отличие от наших, понимают свободу как возможность жить, ни в чем не нуждаясь. Мужья зарабатывают, а они путешествуют, учатся, ходят по магазинам… И многоженство там не так распространено, как кажется. Редкий кувейтец возьмет вторую жену, не то что третью или четвертую. О женитьбе договариваются родители, но молодые люди должны несколько раз встретиться, и, если один другому не понравится, свадьбы не будет. Заключать брак без родительского благословения там нельзя. Один мужчина ждал 20 лет, чтобы жениться на своей возлюбленной, и смог это сделать, только когда умер ее отец, — согласие на брак дал дядя.





— И все-таки как вы там оказались?





— По воле случая. Я выучился на журналиста в Восточном университете имени Махмуда Кашгари. У нас был преподаватель из Кувейта, а в 2005 году мне предложили там работать. Сейчас я режиссер, занимаюсь съемками рекламы, телепередач и фильмов.





— А как же язык?





— В Кувейте так же активно говорят на английском, как в Кыргызстане — на русском. Однако все договоры заключаются на арабском, да и местное население приветствует, когда иностранец знает его язык. Я изучал арабский четыре года в университете, но оказалось, что это "не совсем тот" язык. Нам преподавали литературный арабский, на котором написан Коран. Да, на нем говорят ведущие теленовостей и герои мультфильмов, но язык обывателей другой… Чтобы освоить его, мне понадобился месяц.





— Кем кыргызстанцы могут работать в Кувейте?





— Начнем с того, кем не могут. Вообще-то 90 процентов тех, кто туда приезжает, вскоре возвращаются. Сейчас в Кувейте трудятся около 80 кыргызстанцев. Наши женщины, например, едут в страну, чтобы устроиться нянями или домработницами. Они привыкли, что в Бишкеке у них есть определенный график работы, выходные, отпуск. А в Кувейте помощникам по дому предоставляют отдельную комнату, и они все время находятся на работе. Кроме того, кыргызстанцы не такие покладистые, как, скажем, филиппинцы, которые заняли всю сферу обслуживания в Кувейте. Что касается мужчин, то наши не могут работать на стройке — они просто не выдерживают физической нагрузки в такую жару. Кстати, в Кувейте строительство ведется и ночью, а к этому сложно привыкнуть.





— Хорошо, а какая работа подойдет кыргызстанцам?





— В сфере обслуживания: магазинах, аэропортах, гостиницах. Тут пригодятся и образованность наших ребят, и их аккуратность, и приятная внешность.





— Какие зарплаты?





— Если работодатель оплачивает вам транспортные расходы, проживание и питание, то для начала около 500 долларов в месяц. Если все эти расходы вы берете на себя, первое время будете получать тысячу долларов. В Кувейте есть все перспективы для карьерного роста, а в сфере обслуживания зарплата менеджеров достигает 3 тысяч долларов.





— Может, там все очень дорого? Сколько, например, стоит килограмм мяса?





— Столько же, сколько и в Бишкеке. Цены на продукты у нас в принципе одинаковые. Одежда стоит примерно столько же или чуть дешевле. Только проезд на автобусе обходится в переводе на наши деньги в 60 сомов, но большинство местных жителей ездит на машинах: бензин стоит 22 сома за литр. Ах да, еще образование! Кувейтские дети учатся в школах бесплатно, а иностранцам приходится платить от тысячи долларов в год. За медицинскую страховку мы вносим по 10 тысяч сомов в год с человека, и любое лечение предоставляется бесплатно.





— У вас же свой бизнес, верно? Трудно было его организовать?





— Тут есть и плюсы, и минусы. В каждой иностранной компании должно работать определенное число кувейтцев — такая у них государственная политика. С другой стороны, там нет налогов. То есть я плачу только зарплату сотрудникам, за аренду офиса и электроэнергию. Кстати, она в Кувейте дешевая.





— А какие минусы?





— Кувейт — не туристическая страна, там нет такого большого количества кафе и развлекательных заведений, как в Бишкеке. Иногда просто становится скучно.





— Что насчет еды? Вы не были шокированы кувейтскими блюдами?





— Нет, местные жители любят рис, курицу и овощи. Часто готовят кебабы. Мне нравится, что там все халал: можно есть и не беспокоиться по поводу того, что ешь.





— Чем арабы похожи на нас?





— Они очень щедрые, причем не потому, что у них много денег. Даже до того, как в арабских странах обнаружили нефть, местные жители славились своим гостеприимством. Впрочем, в этом мы можем с ними посоревноваться. Однажды я приехал в Кыргызстан со своей съемочной группой — а в ней есть кувейтец, йеменец, египтянин, иранец и индиец. Мы снимали благотворительный фильм, который должен был транслироваться в арабских государствах: они часто оказывают помощь нуждающимся, строят школы, больницы. И знаете, с какой проблемой мы столкнулись? Надо было показать, как бедно живет человек, а он накрывал стол из десяти блюд, резал барана! Коллеги удивились такой щедрости… Мне кажется неправильным, что мы так и не научились жить по средствам. Например, в Японии выпускают много лэнд крузеров, но сами японцы ездят на малолитражках, потому что это дешевле.





— Арабы часто вкладывают деньги в иностранный бизнес. Как думаете, что должны делать кыргызстанцы, чтобы их заинтересовать?





— Тут надо понимать: кувейтец даже в кафе не пойдет, не расспросив о нем своих друзей. Они все делают по рекомендациям, тем более если речь идет об инвестициях. Опыт с кыргызстанцами у некоторых был, и, по рассказам, не очень удачный: инвесторов просто обманули. Такие новости в их среде расходятся очень быстро. Думаю, нужно, чтобы государство предоставляло какие-то гарантии, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными. Еще арабы привыкли получать все качественно и в срок. Они не понимают, когда, например, какой-нибудь отчет присылают на пару месяцев позже, чем надо. Но, думаю, потенциал у нас есть: арабы всегда благосклонно относятся к мусульманам, доверяют им больше. Мне кажется, патриотизм как раз заключается в том, чтобы помогать друг другу и вместе работать на благо государства. А также в том, чтобы позволить иностранцам чувствовать себя в безопасности. Это то, к чему кыргызстанцы должны стремиться.



