В Акмолинской области из незаконного оборота изъято 54 единицы незарегистрированного оружия

Акмолинскими полицейскими за пять дней спецоперации «Кару» из незаконного оборота изъято 54 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» стартовало на территории акмолинского региона 28 марта. Его цель - изъятие огнестрельного оружия из незаконного оборота, розыск похищенного и утраченного оружия, а также предупреждение преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.

В рамках спецоперации, было создано 130 рабочих групп ,из числа сотрудников административной, криминальной полиции и местной полицейской службы. Рейдовые мероприятия проводили порядка 600 полицейских области.

Особое внимание было уделено проверке отдаленных крестьянских хозяйств, отгонных участков и зимовок. Всего стражи порядка проверили более 180 таких объектов. В рамках проверки на территории Ерейментауского района на одном из отгонных участков, расположенного в Тайбайском сельском округе у сельчанина было обнаружено и изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье марки «ИЖ» 16 калибра.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, по результатам которой будут приниматься меры процессуального характера.

Вместе с тем, необходимо отметить что с начала года на территории региона не совершено ни одного разбойного нападения с применением огнестрельного оружия.

Предупреждение преступлений с применением огнестрельного оружия, его краж и хищений, изъятие из незаконного оборота, а также контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, обеспечение его сохранности, находится на особом контроле акмолинских стражей порядка.