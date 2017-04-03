Страны ЕАЭС могут занять до 20% мирового рынка органической продукции, емкость которого к 2020 году превысит 200 млрд долларов США

По оценкам Евразийской экономической​​ комиссии (ЕЭК), ежегодно для производства продукции растениеводства государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вынуждены закупать ресурсы из третьих стран более чем на 2 млрд долл. США. Как снизить зависимость от импорта и увеличить собственное производство, в том числе органической продукции, обсудили на круглом столе «Инновационные технологии в области растениеводства как фактор повышения эффективности сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС» 30 марта. Организатором мероприятия выступил Департамент агропромышленной политики ЕЭК.

Открывая обсуждение, директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен отметил, что для всех стран ЕАЭС сельское хозяйство традиционно является стратегической отраслью. Удельный вес продукции сельского хозяйства в ВВП весьма существенен: в Армении - это 17,3 %, в Беларуси - 6,7 %, в Казахстане - 14 %, в Кыргызстане - 7%, в России - около 3,9 %. При этом более половины в нем - доля продукции растениеводства.​

В соответствии с прогнозами ЕЭК, в 2017-2018 годах рост производства в сельском хозяйстве по ЕАЭС относительно 2016 года составит 8%, экспорта - 19%, взаимной торговли - 15%. Импорт сократится на 15%. ​

В то же время в АПК в целом и в отрасли растениеводства в частности остается ряд нерешенных вопросов. Это, прежде всего, отставание в технико-технологической модернизации, зависимость от импортных высокотехнологичных средств производства и ресурсов: семян, кормов, средств защиты растений, оборудования и сельскохозяйственной техники. За последние пять лет среднегодовой объем импорта семян сельхозрастений в страны ЕАЭС в стоимостном выражении составил свыше 750 млн долл. США. Пестицидов ввезено в 2016 году на 859 млн долл. США.

«Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения стали для экономки государств-членов стратегическим приоритетом. При этом базовыми элементами импортозамещения в АПК являются развитие семеноводства, химизации, собственного производства продуктов питания, технических и технологических средств, где зависимость стран ЕАЭС от импорта критична, - отметил Станислав Бубен. - Мы должны найти пути развития взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и науки, возможности формирования совместных кооперационных проектов, в том числе с участием иностранного капитала. Это позволит нарастить производство на основе собственных инновационных технологий и новаторских решений».

Участники круглого стола предложили сосредоточить усилия науки на разработке высокоэффективных технологий с участием Евразийских технологических платформ. Так, применение инновационных сберегающих технологий в растениеводстве с использованием систем спутниковой навигации для управления техникой и технологиями, картирование полей, точное внесение удобрений способствуют существенному снижению издержек производства.

В области селекции специалисты отметили необходимость унификации законодательства, касающегося включения сортов в национальные реестры селекционных достижений, взаимного признания документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, а также обеспечения прав селекционеров на сорта растений в рамках Союза. Это ускорит внедрение в хозяйственный оборот новых высокопродуктивных сортов и высококачественных семян.

Кроме того, отмечена необходимость формирования единых селекционных программ в Союзе по подсолнечнику, кукурузе и сахарной свекле для исключения дублирования исследований, получения доступа к информации о достижениях в этой сфере.

В ходе обсуждения перспективных инновационных агротехнологий производства плодово-ягодных культур в условиях изменяющегося климата участники круглого стола выразили готовность сформировать кооперационный проект по внедрению систем точного земледелия с использованием географической информационной системы. Это даст возможность рационально размещать плодово-ягодные насаждения и, таким образом, увеличить урожайность в 2-3 раза, обеспечить устойчивость производства. Одним из первых шагов в этом направлении будет планируемое подписание меморандума по взаимодействию между научными организациями стран ЕАЭС.

В целях развития производств по переработке картофеля и кормопроизводства отмечена перспективность создания в рамках Союза индустриальных агротехнопарков по картофелю и топинамбуру.

Участники мероприятия уделили особое внимание развитию органической аграрной отрасли и биологизации традиционного сельского хозяйства. По оценкам экспертов, государства Союза могут занять до 20% мирового рынка органической продукции, емкость которого к 2020 году превысит 200 млрд долл. США. Для этого необходимо развивать сотрудничество научных организаций и производителей микробиологических средств защиты растений, биологизированных и интегрированных систем защиты основных сельскохозяйственных культур. Использование разработанных в странах ЕАЭС инновационных средств защиты растений, в частности феромонов насекомых, наноразмерных препаратов, а также новых форм микроудобрений позволит обеспечить экологизацию растениеводства и наращивание производства востребованной на рынке органической продукции.

Разработка в рамках Союза гармонизированной системы государственной регистрации полифункциональных биопрепаратов, а также микробиологических средств защиты растений также будет способствовать развитию органического земледелия.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей государственных органов, отраслевых ведомств, ассоциаций, научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества стран Союза, а также представители Регионального отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы и Центральной Азии, Ассоциации европейского бизнеса.

Справка:

Евразийские технологические платформы являются механизмом кооперации заинтересованных сторон в научно-технической, инновационной и производственной сферах и формируются путем создания условий для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса, науки, государства, общественными организациями государств-членов ЕАЭС.