ARD назвал имя заблокировавшего расследование положительных допинг-проб ямайцев

Ранее в субботу ARD рассказал об отказе МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) изучать положительные допинг-пробы ямайцев.

Глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт в 2016 году заблокировал дополнительные исследования проб ямайских бегунов с Олимпийских игр 2008 года, несмотря на результаты их перепроверки. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD, передает « Об этом сообщает немецкий телеканал ARD, передает « Р-Спорт ».





Как отмечается, британец поручил лаборатории в Лозанне провести исследования по этим пробам, но при этом запретил ее сотрудникам подтверждать положительные результаты без предварительной консультации. «После получения положительных результатов по пробам Баджетт не позволил проводить дальнейшие мероприятия по подтверждению этих данных», — говорится в сообщении телеканала.





Ранее в субботу ARD рассказал об отказе МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) изучать положительные допинг-пробы ямайцев.





Новый фильм ARD о допинге был показан 2 апреля. Картина посвящена положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине. В их крови было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол.





Фото: David Gray / Reuters



