 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 81%

Влажность: 93%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.50

3 апреля 

Курс НБРК

313.73

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.80

Продажа

314.50

АСТАНА

Покупка

312.00

Продажа

313.50

Подробнее
337.00

3 апреля 

Курс НБРК

334.94

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

335.60

Продажа

337.50

Подробнее
Новости за сегодня

Инфляция в Республике Казахстан за январь-март 2017 года составила 2,3%

 

Цены на продовольственные товары за три месяца т.г. (март 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,2%, непродовольственные товары и платные услуги - по 1,7%.

 

в процентах, прирост

 

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.

февралю 2017г.

декабрю 2016г.

марту 2016г.

декабрю 2015г.

Товары и услуги

0,5

2,3

7,7

11,0

7,8

Продовольственные товары

0,6

3,2

9,7

13,2

9,4

Непродовольственные товары

0,4

1,7

8,5

11,3

8,9

Платные услуги для населения

0,4

1,7

4,7

7,9

4,8

 

С начала текущего года (март 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 21,8%, овощи свежие - на 17,1%, говядину - на 6,5%, баранину - на 6,1%, масло сливочное - на 5%, фрукты свежие - на 3,7%, конину - на 3,2%, сыр сычужный - на 3,1%, молоко консервированное - на 3%, кондитерские изделия - на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 8,8%, сахар - на 4,9%, крупу гречневую - на 2,6%, масло подсолнечное - на 2,5%.

Прирост цен на автомобили составил 3,5%, стеклянные и керамические изделия - 2,2%, текстильные изделия - 1,7%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства, товары личного пользования - по 1,6%, газеты, книги и канцелярские товары - 1,5%, мебель и предметы домашнего обихода - 1,4%, бытовые приборы - 1,2%. Бензин подорожал на 5,5%, сжиженный газ в баллонах - на 4,4%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 2,8%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,3%, внутригородским - на 2,1%, а железнодорожным пассажирским транспортом - подешевел на 2,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, горячую воду - на 3,9%, отопление центральное - на 3,7%, электроэнергию - на 2,4%, холодную воду - на 2,2%.

 

r01-03-2017-1.png

 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.

 

3 апреля 2017, 10:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код