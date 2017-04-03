Инфляция в Республике Казахстан за январь-март 2017 года составила 2,3%

Цены на продовольственные товары за три месяца т.г. (март 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,2%, непродовольственные товары и платные услуги - по 1,7%.

в процентах, прирост Март 2017г. к Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г. февралю 2017г. декабрю 2016г. марту 2016г. декабрю 2015г. Товары и услуги 0,5 2,3 7,7 11,0 7,8 Продовольственные товары 0,6 3,2 9,7 13,2 9,4 Непродовольственные товары 0,4 1,7 8,5 11,3 8,9 Платные услуги для населения 0,4 1,7 4,7 7,9 4,8

С начала текущего года (март 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 21,8%, овощи свежие - на 17,1%, говядину - на 6,5%, баранину - на 6,1%, масло сливочное - на 5%, фрукты свежие - на 3,7%, конину - на 3,2%, сыр сычужный - на 3,1%, молоко консервированное - на 3%, кондитерские изделия - на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 8,8%, сахар - на 4,9%, крупу гречневую - на 2,6%, масло подсолнечное - на 2,5%.

Прирост цен на автомобили составил 3,5%, стеклянные и керамические изделия - 2,2%, текстильные изделия - 1,7%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства, товары личного пользования - по 1,6%, газеты, книги и канцелярские товары - 1,5%, мебель и предметы домашнего обихода - 1,4%, бытовые приборы - 1,2%. Бензин подорожал на 5,5%, сжиженный газ в баллонах - на 4,4%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 2,8%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,3%, внутригородским - на 2,1%, а железнодорожным пассажирским транспортом - подешевел на 2,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, горячую воду - на 3,9%, отопление центральное - на 3,7%, электроэнергию - на 2,4%, холодную воду - на 2,2%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.