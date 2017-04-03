Инфляция в Республике Казахстан за январь-март 2017 года составила 2,3%
Цены на продовольственные товары за три месяца т.г. (март 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,2%, непродовольственные товары и платные услуги - по 1,7%.
|
в процентах, прирост
|
|
Март 2017г. к
|
Январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.
|
февралю 2017г.
|
декабрю 2016г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Товары и услуги
|
0,5
|
2,3
|
7,7
|
11,0
|
7,8
|
Продовольственные товары
|
0,6
|
3,2
|
9,7
|
13,2
|
9,4
|
Непродовольственные товары
|
0,4
|
1,7
|
8,5
|
11,3
|
8,9
|
Платные услуги для населения
|
0,4
|
1,7
|
4,7
|
7,9
|
4,8
С начала текущего года (март 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 21,8%, овощи свежие - на 17,1%, говядину - на 6,5%, баранину - на 6,1%, масло сливочное - на 5%, фрукты свежие - на 3,7%, конину - на 3,2%, сыр сычужный - на 3,1%, молоко консервированное - на 3%, кондитерские изделия - на 2,9%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 8,8%, сахар - на 4,9%, крупу гречневую - на 2,6%, масло подсолнечное - на 2,5%.
Прирост цен на автомобили составил 3,5%, стеклянные и керамические изделия - 2,2%, текстильные изделия - 1,7%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства, товары личного пользования - по 1,6%, газеты, книги и канцелярские товары - 1,5%, мебель и предметы домашнего обихода - 1,4%, бытовые приборы - 1,2%. Бензин подорожал на 5,5%, сжиженный газ в баллонах - на 4,4%.
Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 2,8%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,3%, внутригородским - на 2,1%, а железнодорожным пассажирским транспортом - подешевел на 2,8%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, горячую воду - на 3,9%, отопление центральное - на 3,7%, электроэнергию - на 2,4%, холодную воду - на 2,2%.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.
С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.
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