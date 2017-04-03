Виктория Котова:Бой с Шариповой станет для меня серьезной проверкой после рождения ребенка

Россиянка Виктория Котова рассказала редактору портала AllFight.Ru о том, что бой с Фирузой Шариповой из Казахстана станет для нее самой серьезной проверкой после рождения ребенка, и поделилась планами на продолжение карьеры.





— Где и с кем проходите подготовку?

— Прохожу подготовку дома, в Москве, со своим тренером Сергеем Мусабековым. Тренируемся утром и вечером, все как положено. Настрой боевой, все прекрасно. С такими соперниками, как Фируза Шарипова, настрой может быть только очень серьезным. Это сильный и хороший боец.





— Расскажите более подробно о сопернице.

— Мы недавно знакомы лично, и она произвела на меня отличное впечатление, как доброжелательная и общительная девушка с чувством юмора. А о спортивных качествах Фирузы могу сказать, что спортсмен она напористый, выносливый. Это сильный соперник не только для меня, но и для любого в этом весе.





— От чего будете отталкиваться при финальной подготовке и выходе на ринг?

— Пока пересматриваем записи ее боев, готовимся с учетом конкретных технических особенностей. А уже на месте будем решать и подбирать тактику, когда начнется сам поединок.





— Какие цели ставите в профессиональном боксе? Вы ведь выступали по правилам различных единоборств.

— Я думаю, что пойдем потихонечку вверх, и надеюсь, дойдем когда-нибудь до титула чемпиона мира. На некоторое время я выпадала из соревновательного процесса, так как 4 года назад родила ребенка. Конечно, к текущему моменту я уже давно успела полностью восстановиться. Но все же бой с Фирузой Шариповой станет для меня очень большим испытанием и самой серьезной проверкой после рождения ребенка. И я очень надеюсь, что смогу с ним справиться.





Напомним, Виктория Котова и Фируза Шарипова проведут поединок 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. В дальнейших планах казахстанской спортсменки — выход на титул чемпионки мира по версии WBC в июле текущего года.





Автор: Ирина Суворова