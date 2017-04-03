Назначен начальник Департамента по делам обороны Кызылординской области

Приказом Министра обороны РК полковник Даулетбахов Мурат Шымкентбаевич назначен начальником Департамента по делам обороны Кызылординской области. Об этом сообщает пресс служба Департамента по делам обороны Кызылординской области.

Нового руководителя личному составу представил полковник Канат Мусаев - заместитель начальника отдела Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Мурат Даулетбахов родился 26 марта 1966 года в Абайском районе Южно-Казахстанской области. Воинскую службу проходил в 1994-2002 гг.. на разных должностях в управлении и отделах по делам обороны Енбекшинского, Аль-Фарабийского, Кентауского районов Южно-Казахстанской области. В период с 2002 по 2012 гг.. - начальник отделов по делам обороны Байдибекского, Ордабасинского районов ЮКО, в 2012-2013 гг.. - начальник Управления по делам обороны города Тараз.