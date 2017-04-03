В Алматы прошел традиционный республиканский турнир на призы Даулета Турлыханова

В Южной столице прошел традиционный XVIII республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002 года рождения на призы ЗМС СССР, ЗТ РК Даулета Турлыханова.

Более 250 юных балуанов, приехавшие из разных областей Казахстана и городов Астаны и Алматы, а также из Таджикистана оспаривали звания сильнейших по десяти весовым категориям. В целом, в турнире участвовали 28 спортивных школ, как Даулета Турлыханова, Жаксылыка Ушкемпирова, Болата Турлыханова, Хаиса Аккалиева, учреждение «Жас - Сункар», ДЮСШ Казалинского района, ПСК «Даулет-Жаркент» (Алматинская обл.)и многие другие.





Церемонию награждения провели почетные гости соревнования и сам виновник торжества Даулет Турлыханов, поблагодаривший всех спортсменов за участие и гостей, ветеранов, а также зрителей за хорошую поддержку:





- Я от имени организационного комитета хочу выразить большую благодарность всем присутствующим гостям, ветеранам и спортсменам. Также поздравляю всех призеров с хорошей победой и желаю им достичь еще больших успехов. Остальным участникам, хочу сказать, не расстраиваться, трудитесь и добейтесь больших высот. Спасибо! – поблагодарил Даулет Турлыханов.









В результате упорной борьбы и двухдневного соревнования сильнейшими стали спортсмены, приехавшие практический из всего района нашей страны. Среди них были и представители, получившие отдельные призы по номинациям. К примеру, номинацию «за лучшую технику» завоевал борец из жамбыльской области Динмухамед Кошкар, «за волю к победе» приз получил астанинец Максат Сайлау, а «за самый молодой призер» был номинирован Мерей Маулитканов из школы ДаулетаТурлыханова.





- Я доволен своим результатом. Все соперники были сильными, но в финале было еще труднее. Спасибо моему тренеру. Я занимаюсь борьбой уже 10 лет с раннего возраста. Отец меня привел в этот вид спорта и очень рад за это, - делится своими впечатлениями победитель турнира Андрей Мезенцев из Астаны (63 кг).





Отметим, победители и призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.





Главной целью ежегодного турнира, организованного при поддержке управления физической культуры и спорта Алматы являлась пропаганда здорового образа жизни; отбор кандидатов в юношескую сборную РК, для участия на ЧА и ЧМ; популяризация греко-римской борьбы в РК и выполнение разрядных нормативов.



