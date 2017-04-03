В каждой стране мира есть своя версия этого популярного блюда.

Пицца — это блюдо любят во всём мире. И, хотя классическая пицца, родом из Италии, делается с добавлением молодого сыра моцарелла и базилика, в каждой стране мира есть своя версия этого популярного блюда, учитывающая вкусы местных жителей и региональные ингредиенты. Смотрите самые необычные рецепты пиццы со всего мира.





Некоторые из них, Вас точно удивят!





1. Пицца по-английски: с помидорами, картофелем, сосисками, беконом, бобами и яйцами. Такой вариант пиццы стал очень популярным завтраком в Англии. Сытно, ничего не скажешь! (Фото: Philippe Desnerck/Getty Images).





2. Самая популярная пицца во Франции — это тарт фламбе, родом из Эльзаса. Это пицца на тонкой лепёшке с творожным сыром, беконом и луком, политая сливочным соусом и запечённая в дровяной печи. (Фото: RobertKovacs/Getty Images).





3. Датская пицца покажется Вам весьма экстравагантной, потому что в её составе есть конина! (Фото: Jens Dresling/AP Photos).





4. Кокос в составе пиццы — может показаться странным для нас, но не для жителей Коста-Рики. Вторым по популярности ингредиентом пиццы в этой стране являются креветки. (Фото: Matthew Mead/AP Photo).





5. Пицца по-русски: с добавлением рыбы (сардины, скумбрия, лосось), лука или красной икры и даже с копчёной сельдью. (Фото: luiginophoto/Getty Images).





6. На типичной индийской пицце мы найдём курицу тандори или баранину с маринованным имбирём, сыром панир, и всё это щедро полито майонезом. (Фото: Matejay/Getty Images).





7. Бразильцы очень любят зелёный горошек, поэтому его просто не могло не оказаться на их традиционной пицце. В дополнение к нему там присутствуют также морковь, свёкла, изюм и перепелиные яйца и всё это на очень тонкой лепёшке. (Фото: megatronservizi/Getty Images).





8. Пицца по-японски или окономияки, как правило, меньшего размера, чем обычная. В качестве ингредиентов японцы используют капусту, свинину, а также макароны и кальмары. Такая пицца делается слоями, а сверху на неё кладётся что-то вроде омлета, политого соусом окономияки. (Фото: piyato/Getty Images).





9. Любители пиццы в Германии предпочитают вариант с морепродуктами, особенно с консервированным тунцом. (Фото: Getty Images).





10. Lahmacun — это своеобразная турецкая и армянская пицца, на которой подаются корочки хлеба, мясной фарш со специями, овощами, луком, помидорами, и всё это щедро приправлено зеленью. (Фото: Lahmacun/getty Images).





11. Ливанский вариант пиццы, называемой manakish, как правило, подаётся в холодном виде на завтрак. Лепёшку с мясным фаршем посыпают смесью специй, содержащих тимьян, семена кунжута и сумаха. (Фото: ramzihachicho/Getty Images).





12. Венгерский вариант пиццы немного отличается от традиционного. Это дрожжевое тесто, поджаренное во фритюре, покрытое сверху сметаной и посыпанное сыром. Langosz — так называется эта пицца, которая является популярным стрит-фудом в Венгрии. (Фото: PeteerS/Getty Images).





13. Шведы любят несколько экзотическую пиццу. В качестве ингредиентов они используют арахис, бананы, ананас, курицу и много карри. (Фото: BadZTuA/Getty Images).





14. В Нью-Йорке есть советский бар под названием НоЛита. Там делают пиццу с чёрной и красной икрой. (Фото: Kevork Djansezian/Getty Images).





15. Знаменитая финская пицца? Это «пицца Берлускони» — с копчёной олениной, лисичками и красным луком, названная в честь скандально известного бывшего премьер-министра Италии — Сильвио Берлускони. (Фото: AlexeyBorodin/Getty Images).





16. Грузинская пицца или хачапури — это лепёшка с сыром, яйцами и сливочным маслом — совершенно не похожа на традиционную пиццу. (Фото: sarymsakov/Getty Images).





17. Ещё одна японская пицца с морепродуктами, сыром и без помидоров, но не это самое странное в ней. В тесто этой пиццы добавляются чернила кальмара, поэтому лепёшка приобретает чёрный (мало аппетитный) цвет. (Фото: Juanmonino/Getty Images).





18. Десертная версия пиццы существует в США, на ней вместо сыра и помидоров вы найдёте шоколад и другие сладости. Такую пиццу продают в магазине Макс Бреннер в Нью-Йорке. (Фото: Jason Goh/Getty Images).





19. В Палестине пицца — это лепёшка, посыпанная кедровыми орешками, специями, в том числе корицой, смешанными с оливковым маслом.(Фото: fotografiche/Getty Images).





20. Ещё одна странная пицца из США — это pizzaburger. Это двойной чизбургер с беконом на лепёшке. На такой пицце присутствуют ещё говядина, сыр чеддер, огурцы, лук, бекон — всё, что должно быть в класcическом гамбургере, а также типичные для традиционной пиццы ингредиенты — моцарелла и томаты. (Фото: dirkr/Getty Images).





21. Австралийцы любят местные продукты, поэтому на их пицце можно найти мясо кенгуру, эму и крокодила. (Фото: Jack Atley/Bloomberg News).





22. Ещё одно изобретение из США — это пицца-рожок вместо круглой лепёшки, порезанной на треугольные куски. Просто так удобнее есть, считают американцы. (Фото: seagames50/Getty Images).