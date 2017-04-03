Миллионные штрафы не по карману осужденным

Как показывает судебная практика, занесение некоторых правонарушений в сферу уголовного производства стало неоправданным.

Так, например, в настоящее время такие правонарушения, как «Побои, не повлекшие причинение легкого вреда здоровью» (ст. 109 Уголовного кодекса) и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст. 108 УК РК), рассматриваются судами в порядке частного обвинения. Эти правонарушения совершаются, главным образом, в сфере семейно-бытовых отношений.

- Между тем, анализ судебной практики показывает, что частные обвинители в большинстве случаев не могут самостоятельно справиться с функцией обвинителя и не всегда способны качественно защитить свои права. Даже если им это разъясняется отдельно. Поэтому подавляющее большинство жалоб по частному обвинению возвращается судами без рассмотрения ввиду их несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Таким образом, потерпевшие остаются без защиты их нарушенных прав в силу особенностей уголовно-процессуального законодательства, требующего соблюдения определенных в законе условий при подаче жалобы, - говорит председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Тати Уалиева.

Поэтому, как считает опытная судья, было бы оптимальным перевести вышеуказанные уголовные проступки в разряд административных правонарушений путем внесения соответствующих изменений в уголовное и административное законодательство. Это будет способствовать не только сокращению составов уголовных правонарушений, к которым применимы меры уголовной репрессии, но и принятию незамедлительных мер по восстановлению нарушенных прав потерпевших от семейно-бытового насилия.

Наряду с этим, в новом Уголовном кодексе, вступившем в законную силу в 2015 году, появились штрафы, суммы которых просто «неподъемны» для определенной части населения.

- Как известно, инфляция, девальвация и рост цен при уровне заработка, оставшегося неизменным, способствовали снижению доходов населения. А минимальный размер штрафов за уголовные проступки, а также преступления небольшой и средней тяжести составляют 500 месячных расчетных показателей. Это более одного миллиона тенге. И такие суммы не по карману для значительной части осужденных, поскольку указанные деяния совершаются, в основном, людьми безработными либо малообеспеченными. Поэтому снижение размера штрафов может способствовать более широкому применению данного вида наказания в отношении лиц, совершивших нетяжкие преступления, - считает Татти Уалиева.

Председатель коллегии подчеркнула, что необходимость дальнейшей гуманизации уголовного, а также административного законодательства отмечена в Послании президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Лев Гузиков