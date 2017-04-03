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На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин Морено

3 апреля 2017, 10:31

За его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,96%.

Кандидат от правящих сил Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют первые обнародованные в воскресенье данные подсчета голосов национальным избирательным советом (НИС), пишет РИА Новости.

По предварительным данным ведомства, после подсчета 91,88% голосов Морено набирает 51,04%, за его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,96%.

Оппозиция отказалась признавать результаты голосования.

Лассо заявил, что собирается добиться пересчета голосов. По его словам, «граждане Эквадора не признают оглашенные результаты, поэтому они уже вышли на улицы», пишет Лента.ру.

Действующий президент Рафаэль Корреа, который находится на этой должности третий срок, прокомментировал итоги выборов. «Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой... Ленин — президент!», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 2 апреля. Первый этап голосования, который прошел 19 февраля, не выявил победителя. Тогда Морено набрал 36,2 процента голосов, а Лассо — 26,1 процента голосов.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Мандат главы государства рассчитан на четыре года.

Морено с 1998 года передвигается на инвалидном кресле из-за ранения, полученного при попытке ограбления. До начала избирательной кампании он занимал пост спецпосланника генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Морено выступает за продолжение социально ориентированной политики Рафаэля Корреа, продвижение эквадорских товаров на внешних рынках и расширение доступа к качественному образованию.

Фото: AFP 2017/ Emmanuel Dunand

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