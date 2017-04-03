МОН РК опровергло информацию о сокращении учебного года

Учебный год длится в заведениях Казахстана от 32 до 34 недель в зависимости от возраста учащихся.

Информация о сокращении учебного года в Астане не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь управления образования столичного акимата Ботагоз Омар.





Ранее в ряде СМИ и соцсетях были опубликованы сведения о том, что изменены параметры 2016-2017 учебного года, продолжительность которого составила дни и недели с 1 сентября по 15 мая в связи с проведением ЭКСПО-2017 в столице.





"Информация, которая гуляет в социальных сетях, не соответствует действительности: учебный год сокращаться не будет, для Астаны никаких исключений нет", — написала Ботагоз Омар в соцсети.





Также она привела текст приказа и.о. министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой, в котором сказано, что 2016-2017 учебный год начинается 1 сентября и длится в предшкольных классах — 32 учебные недели, в 1 классах — 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах — 34 учебные недели. При этом в школах действуют осенние, зимние и весенние каникулы.

Источник: Sputnik Казахстан