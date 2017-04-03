До +25 градусов обещают синоптики казахстанцам в середине апреля
3 апреля 2017, 10:37
Столбики термометров повысятся днем в южной половине до 18…25 тепла, в северной - до 8…15 тепла.
Согласно консультативного прогноза погоды на апрель плохая погода с осадками надолго не затянется, уже ближе к концу первой декады практически по всей территории Казахстана с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии установится теплая, а на юге страны даже жаркая погода, сообщает Zakon.kz
Столбики термометров повысятся днем:
в северной половине до 8…15 тепла;
в южной половине до 18…25 тепла
Однако, специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют и очередную волну похолодания с осадками на севере и в центре – в середине, на юге и юго-востоке и востоке – в конце второй декады.
Температурный фон прогнозируется:
в северной половине ночью 2 мороза…3 тепла, днем 3…8 тепла;
в южной половине ночью 3…10 тепла, днем 10…15 тепла.
Третья декада апреля ожидается теплой и дождливой с температурой воздуха днем:
в северной половине ночью 5…10 тепла, днем 10…15 тепла;
в южной половине ночью 10…15 тепла, днем 15…20 тепла.
Ну, и чтобы поднять настроение читателям представляем забавный ролик о погоде в Алматы и Астане. Опубликованный на паблике _salem_insta.
Фото: www.appetitikus.ru
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