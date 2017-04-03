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Новости за сегодня

Популярный Лаунж бар в Алматы уклонялся от уплаты налогов

 

Управлением государственных доходов по Медеускому району с 1 апреля текущего года проводиться работа в отношении налогоплательщиков, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность в период приостановления деятельности, а также представляющих налоговые отчеты с нулевыми показателями, сообщает Zakon.kz.

Только в первый день работы установлены три налогоплательщика, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, при этом представляющих нулевые отчеты, и соответственно, не уплачивающих налоги.

К примеру, популярный в Алматы Лаунж бар (кафе), расположенный в мкр.Самал-1 представляет отчет с нулевыми показателями и не производит обязательные отчисления по наемным работникам.

Налогоплательщикам вручены уведомления для самостоятельного устранения нарушений путем предоставления дополнительной отчетности с отражением налогооблагаемого дохода и наемных работников.

На сегодняшний день принципы работы налоговых органов кардинально изменены, и при выявлении нарушений налогоплательщику предоставляется возможность для их самостоятельного устранения.

Только в исключительных случаях не устранения нарушений проводятся проверки с наложением штрафных санкций.

В течение апреля по всем предпринимателям, временно приостановившим деятельность, а также представляющим налоговые отчеты с нулевыми показателями будут проведены обследования на предмет достоверности сведений представляемых в налоговые органы.

Необходимо отметить, что за сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

 

3 апреля 2017, 10:48
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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