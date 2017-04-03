Потребительские кредиты физическим лицам и средний чек на экономически активного жителя за февраль 2017 года

Финансовый центр из локомотива потребительского кредитования переходит в аутсайдеры. За месяц объем потребзаймов алматинцев снизился на 9 млрд тг, за год - сразу на 90,4 млрд тг

По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд - с начала года портфель потребов упал на 1,4%.

Основной антилидер - Алматы, за счет которого и наблюдается такой спад. Портфель потребительских займов физлиц в южной столице сократился за месяц на 0,9%, за год - сразу на 8,5%. Доля Алматы от РК составила по итогам февраля 38,8%, против 42,1% годом ранее.

При этом большинство регионов (12 из 16) показали за февраль прирост кредитного портфеля. Самый значительный плюс отмечен в Мангистауской области (+1,6 млрд тг к январю, до 121,6 млрд тг) и Астане (+1 млрд тг за месяц, до 202,7 млрд тг). В годовой динамике именно Астана являлась двигателем кредитного рынка в потребительском сегменте. Так, астанчане увеличили объем займов год-к-году сразу на 23,5 млрд тг.

Потребительские займы к началу весны заняли в ссудном портфеле 20,3%, практически также, как и в январе текущего года (20%) и феврале 2016 (20,1%). В целом, доля потребов от кредитного портфеля оставалась в районе 20% весь прошедший год.

В многолетней динамике самый значительный вес сегмента от всего объема займов наблюдался в июне-июле 2015 года (24%).

Для сравнения, доля займов малому бизнесу от всего ссудного портфеля БВУ составляла по итогам февраля 2017 года 24%, против 19% годом ранее, доля ипотечных кредитов - 8%, против 7% в прошлом году.

Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг. В то же время, именно здесь отмечено и самое значительное сокращение среднего чека: минус 9,8 тыс. тг за месяц, и сразу минус 133,3 тыс. тг за год.

Самый значительный рост среднего чека отмечен в Мангистауской области - +5,5% за месяц, до 425,8 тыс. тг потребзаймов на трудоспособного жителя. В годовом разрезе впереди всех астанчане - сразу +48 тыс. тг год-к-году, до 414,5 тыс. тг на экономически активного жителя.