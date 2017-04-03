Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Портрет Мао Цзэдуна кисти Уорхолла ушел с молотка за $12,7 млн

3 апреля 2017, 11:01

Покупателем картины стал азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

Портрет Мао Цзэдуна, выполненный известным американским художником Энди Уорхолом (1928-1987), ушел с молотка в Гонконге $12,7 млн.

Об этом сообщили организаторы торгов из аукционного дома Sotheby's, пишет ТАСС.

Покупателем картины выступил азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Лот ушел в пределах своей оценочной стоимости, которая составляла 90-120 млн гонконгских долларов ($11,6 - 15,5 млн).

Портрет основателя КНР был выполнен в 1973 году в технике шелкографии с использованием акриловых красок. "Великий кормчий" изображен в красном френче на коричневом фоне, его лицо окрашено в желтый цвет.

Всего Уорхол выполнил целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле, размеры нынешнего полотна составляют 127 на 106,6 см.

Энди Уорхол - культовая фигура в истории движения в искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.

Фото: EPA/JEROME FAVRE

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...