Портрет Мао Цзэдуна кисти Уорхолла ушел с молотка за $12,7 млн

Портрет Мао Цзэдуна, выполненный известным американским художником Энди Уорхолом (1928-1987), ушел с молотка в Гонконге $12,7 млн.





Об этом сообщили организаторы торгов из аукционного дома Sotheby's, пишет ТАСС





Покупателем картины выступил азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Лот ушел в пределах своей оценочной стоимости, которая составляла 90-120 млн гонконгских долларов ($11,6 - 15,5 млн).





Портрет основателя КНР был выполнен в 1973 году в технике шелкографии с использованием акриловых красок. "Великий кормчий" изображен в красном френче на коричневом фоне, его лицо окрашено в желтый цвет.





Всего Уорхол выполнил целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле, размеры нынешнего полотна составляют 127 на 106,6 см.





Энди Уорхол - культовая фигура в истории движения в искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.



