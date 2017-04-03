Портрет Мао Цзэдуна кисти Уорхолла ушел с молотка за $12,7 млн
3 апреля 2017, 11:01
Покупателем картины стал азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным.
Портрет Мао Цзэдуна, выполненный известным американским художником Энди Уорхолом (1928-1987), ушел с молотка в Гонконге $12,7 млн.
Об этом сообщили организаторы торгов из аукционного дома Sotheby's, пишет ТАСС.
Покупателем картины выступил азиатский коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Лот ушел в пределах своей оценочной стоимости, которая составляла 90-120 млн гонконгских долларов ($11,6 - 15,5 млн).
Портрет основателя КНР был выполнен в 1973 году в технике шелкографии с использованием акриловых красок. "Великий кормчий" изображен в красном френче на коричневом фоне, его лицо окрашено в желтый цвет.
Всего Уорхол выполнил целую серию разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле, размеры нынешнего полотна составляют 127 на 106,6 см.
Энди Уорхол - культовая фигура в истории движения в искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851655-32a9f6cd895c1d0787747272630b88f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...