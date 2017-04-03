Испанский клуб снялся с чемпионата после проигрыша «Барселоне»

Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали.

Испанский клуб «Эльденсе», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, снялся с чемпионата Испании, после разгромного поражения в матче с «Барселоной Б» со счетом 0:12.





Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали. Позже руководство клуба объявило о расторжении соглашения с итальянской группой инвесторов.

Bona nit i #ForçaBarça!!!

¡Buenas noches, Barça fans! pic.twitter.com/S2kaVi6m9r — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 1 апреля 2017 г. «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е, место в турнирной таблице третьего дивизиона, пропустит заключительные шесть туров первенства.





«Барселона» с 66 очками идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» (28 матчей) на два балла.