Испанский клуб снялся с чемпионата после проигрыша «Барселоне»
3 апреля 2017, 11:15
Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали.
Испанский клуб «Эльденсе», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, снялся с чемпионата Испании, после разгромного поражения в матче с «Барселоной Б» со счетом 0:12.
Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали. Позже руководство клуба объявило о расторжении соглашения с итальянской группой инвесторов.
Bona nit i #ForçaBarça!!!— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 1 апреля 2017 г.
¡Buenas noches, Barça fans! pic.twitter.com/S2kaVi6m9r
«Эльденсе», занимающий последнее, 20-е, место в турнирной таблице третьего дивизиона, пропустит заключительные шесть туров первенства.
«Барселона» с 66 очками идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» (28 матчей) на два балла.
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