Испанский клуб снялся с чемпионата после проигрыша «Барселоне»

3 апреля 2017, 11:15

Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали.

Испанский клуб «Эльденсе», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, снялся с чемпионата Испании, после разгромного поражения в матче с «Барселоной Б» со счетом 0:12.

Игроки тяжело восприняли случившееся, многие из них после матча плакали. Позже руководство клуба объявило о расторжении соглашения с итальянской группой инвесторов.

«Эльденсе», занимающий последнее, 20-е, место в турнирной таблице третьего дивизиона, пропустит заключительные шесть туров первенства.

«Барселона» с 66 очками идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» (28 матчей) на два балла.

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