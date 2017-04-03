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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,58 (-0,15)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с выходными днями 03 и 04 апреля  в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших) торги китайским  юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для  указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли  участие 20 членов валютного рынка KASE. 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  313,58 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов - 39 900 тыс. USD  (-29 000 тыс. USD). 

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. 

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено  не было. На момент закрытия котировки отсутствовали. 

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.    

3 апреля 2017, 11:15
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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