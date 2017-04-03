Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,58 (-0,15)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с выходными днями 03 и 04 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 313,58 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов - 39 900 тыс. USD (-29 000 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.