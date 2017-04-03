ДВД Астаны проводит очередную акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия
3 апреля 2017, 11:24
Лица добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.
Департамент внутренних дел города Астаны доводит до сведения граждан, что с 10 апреля 2017 года проводится очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Zakon.kz.
Государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата денежных средств в сумме от десяти до ста месячного расчетного показателя за каждую единицу оружия, в зависимости от его вида.
Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.
Телефоны «горячих линий»:
ДВД г.Астаны – 716-018, 716-170, 716-366
территориальных УВД «Алматы» - 716-737, «Сарыарка» - 716-646, «Есиль» - 716-561.
Информация по выкупу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ размещено на официальном сайте ДВД (mvd.gov.kz).
Фото Photo-day.ru
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