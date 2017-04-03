Эксперты: Проблема насилия в казахстанских семьях остается крайне острой

Проблема насилия в семье остается крайне актуальной, однако сложившееся законодательство и практика его применения мало способствуют ее решению, считают эксперты.





На прошедшем в конце февраля заседании экспертного клуба «Мир Евразии», посвященном обсуждению вопросов развития института семьи на постсоветском пространстве, особое внимание было уделено проблеме насилия над женщинами и детьми в казахстанских семьях.





Председатель правления Союза кризисных центров Казахстана Зульфия Байсакова отметила, что сейчас, по ее мнению, в стране «нет концептуального подхода по профилактике и пропаганде недопущения семейного насилия.









Например, в рамках профилактики часто проводятся мероприятия, которые практически не достигают своих целей. Одни и те же спикеры в похожих аудиториях собираются. Посылы не доходят до конкретных людей, которые находятся вне активностей, им не разъясняются возможности и механизмы защиты своих прав». Кроме того, эксперт отметила, что на профилактические мероприятия выделяются достаточно большие суммы, однако до сих пор нет индикаторов оценки эффективности подобных мероприятий.





Будучи активным практиком, работающим в сфере защиты от семейного насилия, З.Байсакова отметила необходимость совершенствования законодательной базы. Так, серьезной проблемой является сегодня то, что в стране нет закона о дискриминации. «Нет даже такого понятия. Аналогично в вопросе о сексуальных домогательствах. Ни один член семьи до конца не может рассматривать себя защищенным», - отметила Байсакова. Также в числе проблем, которые необходимо решить, Зульфия Байсакова отметила неразвитость инфраструктуры организаций, куда можно обращаться с проблемами.





При этом эксперт отметила, что принятая в декабре 2016 года Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года была, по ее мнению, недостаточно обсуждена. «Во многом она похожа на аналог, принятый в России. Не во всем документ учитывает наши особенности».









Продолжая тему законодательной защиты жертв насилия Байсакова подчеркнула, что кризисные центры Казахстана выступают против примирения сторон особенно в сфере семейно-бытовых отношений, потому что жертвами порой становятся дети, которые являются свидетелями насилия, а также старики, инвалиды. «При этом бытовому насилию подвергаются 2 процента мужчин. А экономическое насилие даже не берется в расчет. Все, что мы предложили, рассматривается депутатами. Конечно, не всегда бывает правильная интерпретация. Надо рассматривать шире. Почему я, проживая в Казахстане и выплачивая налоги, должна быть жертвой бытового насилия за соседней стенкой? Это ненормально», - считает эксперт.





О том, что проблема семейного насилия продолжает оставаться в списке наиболее серьезных угроз нормальному развитию семьи в Казахстане говорили и другие эксперты. Так, главный редактор делового журнала «Эксперт-Казахстан» Сергей Домнин привел следующую статистику. «В 2015 году Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК сделал исследование по проблемам насилия. Опрос проводился среди женщин от 18 до 75 лет. В нем принимало участие около 14 тысяч женщин. Выяснилось, что какому-либо насилию (физическому, сексуальному, психологическому и экономическому) подвергаются в равной степени как в городах, так и в селах. Например, в течение жизни испытывали на себе сексуальное насилие женщины в городе 16,4 процента и на селе 16,7 процентов.









Очень важным мне кажется то, что большинство казахстанских женщин никому не рассказывает о насилии – это 51 процент. 12,3 процента не обращаются за помощью. 79 процентов обращаются к своим родственникам. Только 7,8 процента рассказывают полиции о насилии. При этом обращаются в полицию 18,3 процента».





Тему пугающей статистики продолжил представитель другого крупного СМИ заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец в Казахстане» Сергей Козлов. По его словам, «тема семейного насилия в нашем издании постоянно отслеживается. Мы столкнулись с парадоксом, что теперь люди реже стали обращаться в полицию. Именно женщины. В 2014 году за причинение легкого вреда здоровью и побои к административной ответственности было привлечено более 6 тысяч человек. В 2016 году по этим же, уже уголовным, проступкам только 718 обвинительных приговоров. МВД уже выступило с новыми поправками, чтобы скорректировать законодательство. Утверждается, что прежняя правоприменительная практика была более эффективной. Я хотел бы услышать здесь мнение специалистов по этому вопросу.









Судьи вынуждены на виновных налагать штрафы до 200 минимальных расчетных показателей – а это около 500 тысяч тенге. Такие суммы ложатся на бюджет семьи. Какая жена согласится обратиться в полицию, если потом за это платить придется?».





О том, что одним из неизбежных последствий семейного насилия является беззащитность детей, говорят уже давно. Косвенным подтверждением этого является рост числа суицидов среди детей и подростков, причем по данному показателю Казахстан, к сожалению, в числе самых неблагополучных стран. Ажиотаж вокруг игры «Синий кит» придал этой проблеме новую остроту.





Представитель Казахстанской коммуникативной ассоциации PR-консультант Владимир Павленко обратил внимание на то, что эта, так называемая, игра «она бьет именно по благополучным детям, попадают в ее сферу дети из семей среднего класса, тех, у которых есть возможность обеспечить ребенка всей техникой, доступом к Интернет и т.д.









Мы видим вал негативной информации, оказывающей на неокрепшую детскую психику угнетающее воздействие «как страшно жить». Что с этим делать? Нужно прислушиваться к детям. В Костанае недавно прошла презентация книги 17-летнего автора под названием «50 причин, чтобы жить». Это голос оттуда. Это запрос к нам, взрослым, как мы на него будем реагировать?».





Зульфия Байсакова в продолжение темы порекомендовала родителям учить детей обращаться на телефон доверия 150.