Консультативный совет при ДГД по городу Алматы рассмотрел проблемы бизнеса

Вопросы, касающиеся выписки электронных счетов фактур, противодействия коррупции и проблемных вопросов околотаможенной сферы, были рассмотрены на очередном заседании Консультативного совета при ДГД по городу Алматы, прошедшем в НПП «Атамекен», под председательством руководителя Департамента.

Для обсуждения проблемных моментов были приглашены представители более 30 бизнес сообществ.

Во вступительной части руководителем Департамента были озвучены решения принятые во исполнение протокольных поручений предыдущего заседания Консультативного совета, в том числе о возобновлении практики включения суммы задолженности физических лиц по налогам на имущество и транспорт в квитанции об оказании коммунальных услуг, принятия электронных пояснений на выставленные уведомления через кабинет налогоплательщика.

Согласно озвученной информации, по состоянию на 30.03.2017 года, количество зарегистрированных в городе Алматы юридических лиц составило 109 844 и 154 943 индивидуальных предпринимателей, из них действующих - 84 340 и 107 642 соответственно.

Общие поступления в бюджет составили 448,8 млрд.тенге (темп роста - 115%), что на 57,2 млрд.тенге больше поступлений за аналогичный период прошлого года. По налоговым и таможенным платежам, входящим в компетенцию органов государственных доходов поступления в республиканский бюджет составили 321,7 млрд. тенге, темп роста 105% или больше на 14,6 млрд. тенге, в местный бюджет -88,9 млрд. тенге, темп роста составил 111% или больше на 8,7 млрд. тенге.

Далее, в ходе заседания, были озвучены принимаемые меры по противодействию коррупции в органах государственных доходов. Это снижение контакта с налогоплательщиками, путем расширения количества предоставляемых услуг в электронной форме, установка ВЭБ-камер и внедрение практики электронных очередей, а также выработка мер по результатам служебных расследований.

Всего за 2016 год Центрами оказания услуг города Алматы было обслужено более 565 тысяч налогоплательщиков, вместе с тем увеличилось количество электронных пользователей, которые получают государственные услуги в электронном виде через egov.kz, «Кабинет налогоплательщика», «Е-лицензирование» и через Гос.корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

Количество оказанных государственных услуг за 2016 год составило более 3 628 802, из них в электронном виде 86,5 %. На сегодняшний день прием налоговой отчетности на 95% производиться в электронном виде, что характеризует уровень информатизации.

Далее, в ходе заседания, сообщалось, что обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме будет внедряться поэтапно - до 2018 года участники околотаможенной сферы, с 2018 года крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу и с 2019 года - все плательщики НДС.

Также были рассмотрены причины наиболее часто встречающихся нарушений, выявляемых при камеральном контроле, допускаемых налогоплательщиками околотаможенной сферы. Всего по городу Алматы зарегистрировано 206 налогоплательщиков занятых в данной сфере, из них таможенных представителей- 159, владельцев СВХ - 32, владельцев ТС - 8, таможенных перевозчиков- 7. При этом, расхождения между декларацией по НДС (Ф.300.00) и выписанными ЭСФ за 3 квартал 2016г. выявлены у 133 налогоплательщиков.

Особое внимание было уделено обсуждению проблемы, связанной с таможенным оформлением и контролем, а именно проведением дополнительных проверок в отношении одних и тех же лиц и по идентичным товарам.

Подведя итоги заседания, руководитель ДГД по г.Алматы Султангазиев М.Е. отметил важность получения обратной связи от предпринимателей нашего города посредством взаимного сотрудничества с бизнес - сообществом города, а также актуальность вынесенных на заседание вопросов и проблем.

Выделенные предложения и проблемные вопросы были зафиксированы в виде протокольных поручений и подлежат дальнейшему исполнению в целях улучшения условий ведения бизнеса.

Цель организуемых ДГД заседаний Консультативного совета - содействие оптимизации и совершенствования отношений между государством, предпринимателями и участниками ВЭД, содействие в повышении доверия граждан к органам государственных доходов и снятии административных барьеров.