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Трамп заявил, что по-прежнему наслаждается своей работой

3 апреля 2017, 11:40

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США 20 января.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что спустя несколько месяцев после инаугурации все еще получает удовольствие от своей работы, передает РИА Новости.

"Мне действительно это нравится. Мне это доставляет удовольствие. Мы многое сделали. У нас дела идут в гору", — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, наслаждается ли он по-прежнему своей работой.

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США 20 января, победив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Фото: AFP 2017/ Jim Watson

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