Зажги синим: казахстанцам рассказали о проблемах аутизма

Акция с призывом к пониманию и поддержке детей с особыми потребностями сегодня собрала более 50 родителей, пяти фондов и общественных организаций.

Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечают День распространения информации о проблеме аутизма.





Ежегодно к этой акции присоединяется и Казахстан. В столичном торгово-развлекательном центре «KeruenCity» в рамках акции горожанам раздавали информационные флаеры, синие ленты и цветы.









Акция с призывом к пониманию и поддержке детей с особыми потребностями сегодня собрала более 50 родителей, пяти фондов и общественных организаций. Для посетителей организовали также развлекательную программу. Пока взрослые наслаждались классической музыкой в живом исполнении, дети рисовали на мольбертах, лепили из соленого теста, участвовали в анимационном шоу. «Самое трогательное в сегодняшнем дне то, что детки, которые находятся в спектре аутизма, смогли объединить тысячи других людей. Они могут находится в обществе с нормотипичными детьми», - рассказала проектный менеджер корпоративного фонда «Болашак» Асем Исабекова.









Здесь же гостям предоставили возможность приобрести сумку с собственным дизайном и индивидуальным рисунком оплатив благотворительный взнос в тысячу тенге. Все вырученные средства планируется направить на реализацию проекта корпоративного фонда «Болашак» «Каждый ребенок достоин школы», который в настоящее время успешно внедряется в Казахстане. «Когда наша семья столкнулась с этой проблемой, у нас мало было специалистов, но сейчас все развивается, становится больше центров для таких детей, появляются школы с инклюзивным образованием. Мы надеемся, что это поможет нашему сыну социализироваться в обществе», - поделилась Гульнара Ахмедина.









По традиции, главные достопримечательности городов, поддерживающих благотворительную акцию, подсвечивают синим. В Астане символичным цветом аутизма зажгли монумент «Байтерек» и ТРЦ «Хан шатыр». Во всем мире живет более 67 млн человек с аутизмом.















