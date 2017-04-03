В Усть-Каменогорске полицейские провели спецоперацию
3 апреля 2017, 11:42
У торгового центра задержали мужчину с незарегистрированным оружием.
2 апреля возле ТД "Daniel" полицейские провели спецоперацию по задержанию нескольких мужчин. По неподтвержденным данным, в процессе досмотра автомобиля, на котором передвигались задержанные, было обнаружено огнестрельное оружие, передаёт корреспондент YK-news.kz.
На время операции стражи правопорядка оцепили территорию вблизи здания. Более подобная информация полицейскими не разглашается.
"Молодого человека задержали у торгового центра. Во время работы оперативных сотрудников, у него обнаружили незарегистрированный обрез со спиленными номерами и холодное оружие. Торговый центр и прилегающая территория были оцеплены для работы полиции. Никаких противоправных действий внутри самого комплекса не было. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 287 УК РК", - рассказали в ДВД ВКО.
На данный момент полицейскими отрабатывается возможная причастность задержанного к другим преступлениям.
Фото: предоставлено очевидцами
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