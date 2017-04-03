Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске полицейские провели спецоперацию

3 апреля 2017, 11:42

У торгового центра задержали мужчину с незарегистрированным оружием.

2 апреля возле ТД "Daniel" полицейские провели спецоперацию по задержанию нескольких мужчин. По неподтвержденным данным, в процессе досмотра автомобиля, на котором передвигались задержанные, было обнаружено огнестрельное оружие, передаёт корреспондент YK-news.kz.

На время операции стражи правопорядка оцепили территорию вблизи здания. Более подобная информация полицейскими не разглашается.

"Молодого человека задержали у торгового центра. Во время работы оперативных сотрудников, у него обнаружили незарегистрированный обрез со спиленными номерами и холодное оружие. Торговый центр и прилегающая территория были оцеплены для работы полиции. Никаких противоправных действий внутри самого комплекса не было. Зарегистрировано досудебное расследование по статье 287 УК РК", - рассказали в ДВД ВКО.

На данный момент полицейскими отрабатывается возможная причастность задержанного к другим преступлениям.

Фото: предоставлено очевидцами

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...