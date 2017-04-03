Бензин класса Евро-4 и Евро-5 начнут производить в Шымкенте уже в июле

При реализации проекта использованы современные и передовые технологии нефтепереработки от ведущих мировых компаний – UOP (США) и CPE (КНР). В качестве проектировщиков привлечены компании Technip (Италия) и ТОО ИК "Казгипронефтетранс" (Казахстан). Генеральным подрядчиком по данному проекту выступает компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation – одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

"По завершению первого этапа проекта Шымкентский НПЗ сможет технически производить только высокооктановые бензины и дизельное топливо экологических классов К4, К5 – аналог Евро-4 и Евро-5, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, что внесет значительный вклад в улучшение экологии за счет снижения выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами. Производство высокооктановых бензинов на заводе возрастет на 460 тысяч тонн в год, дизельного топлива – на 226 тысяч тонн в год, авиатоплива – на 27 тысяч тонн в год", — отметили в ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс".





При этом выпуск низкооктанового бензина марки АИ-80 возможен для обеспечения потребности внутреннего рынка Казахстана.



