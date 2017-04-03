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Бензин класса Евро-4 и Евро-5 начнут производить в Шымкенте уже в июле

3 апреля 2017, 11:46

На Шымкентском НПЗ дан старт пуско-наладочным работам на объектах первого этапа проекта модернизации завода.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод сможет технически производить высокооктановый бензин и дизельное топливо экологических классов К4, К5, (аналог Евро-4 и Евро-5) по завершении первого этапа модернизации, сообщает служба по связи с общественностью АО "КазМунайГаз — переработка и маркетинг".

Пусконаладочные работы запланировано завершить к июлю текущего года. Реализация проекта модернизации на ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ведется без остановки действующего производства.

В рамках первого этапа проекта модернизации завода построена и введена в эксплуатацию установка производства серы мощностью четыре тысяч тонн в год, реконструирована существующая установка гидроочистки дизельного топлива, завершено строительство установки герметичного налива светлых нефтепродуктов и других объектов заводской инфраструктуры.

При реализации проекта использованы современные и передовые технологии нефтепереработки от ведущих мировых компаний – UOP (США) и CPE (КНР). В качестве проектировщиков привлечены компании Technip (Италия) и ТОО ИК "Казгипронефтетранс" (Казахстан). Генеральным подрядчиком по данному проекту выступает компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation – одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

"По завершению первого этапа проекта Шымкентский НПЗ сможет технически производить только высокооктановые бензины и дизельное топливо экологических классов К4, К5 – аналог Евро-4 и Евро-5, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, что внесет значительный вклад в улучшение экологии за счет снижения выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами. Производство высокооктановых бензинов на заводе возрастет на 460 тысяч тонн в год, дизельного топлива – на 226 тысяч тонн в год, авиатоплива – на 27 тысяч тонн в год", — отметили в ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс".

При этом выпуск низкооктанового бензина марки АИ-80 возможен для обеспечения потребности внутреннего рынка Казахстана.

Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг"

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