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Новости за сегодня

Совместную торгово-промышленную палату создадут Казахстан и Турция

 

В Астане началось пятое заседание делового совета тюркоязычных стран.

Казахстан и Турция планируют создание совместной торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национальной торгово-промышленной палаты «Атамекен» Нуржан Альтаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz . 

«На пятом заседании делового совета тюркоязычных стран будет рассматриваться вопрос о создании между Казахстаном и Турцией совместной торгово-промышленной палаты. В ее рамках будут объединены все отраслевые ассоциации и предприниматели - с казахстанской стороны те, кто работает с турецкой стороной, и наоборот. Для того, чтобы углублять наши отношения, устранять барьеры и препятствия, если они есть. Офисы будут находиться в Астане и Стамбуле», - сказал он на V заседании Делового совета тюркоязычных стран. 

Во взаимном товарообороте, по данным НПП, большую долю занимает экспорт из Казахстана в Турцию. Но Казахстан, в основном, экспортирует сырьевые товары. 

Между тем, в ближайшее время ожидается вступление в деловой совет Узбекистана.

Тюркский деловой совет объединяет весь экономический мир тюркоязычных стран и укрепляет деловое сотрудничество участников. На проходящем сегодня заседании будут обсуждены экономические связи, возможности в области торговли и бизнеса, а также деятельности совета, в частности, вопросы организации специального бизнес-форума по альтернативной энергии в рамках выставки «ЭКСПО-2017». 

В заседании принимают участие председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, президент союза торговых палат и товарных бирж Рифат Хисарджыклыоглу, председатель предприятия таможни и туризма Ариф Пармаксиз, президент национальной конференции предпринимателей Азйрбайджана Мамед Мусаев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев, а также представители отечественного и турецкого бизнес-сообщества. 

 

Жания Уранкаева

 

3 апреля 2017, 11:44
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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