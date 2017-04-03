Казахстан и Турция создадут совместную Торгово-промышленную палату, сообщил в понедельник заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Нуржан Альтаев.

В понедельник в Астане проходит пятое заседание Делового совета тюркоязычных стран. "На заседании Делового совета тюркоязычных стран будет рассматриваться вопрос о создании между Казахстаном и Турцией совместной Торгово-промышленной палаты. В ее рамках будут объединены все отраслевые ассоциации и предприниматели — с казахстанской стороны те, кто работает с турецкой стороной, и наоборот", — сказал Альтаев журналистам.

По его словам, новая структура создается для углубления двусторонних отношений и для устранения барьеров и препятствий для деятельности бизнеса на территории двух стран. Новая ТПП будет иметь два офиса — в Астане и Стамбуле.





Помимо этого, по словам Альтаева, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о вступлении Узбекистана в Деловой совет тюркоязычных стран. Позже, в ходе заседания Делового совета, председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов отметил, что совместная казахстанско-турецкая ТПП, с подписания меморандума о создании которой началось заседание, может стать "единой платформой" для всех участников Делового совета тюркоязычных государств. В Деловой совет входят Казахстан, Турция, Азербайджан и Кыргызстан.



