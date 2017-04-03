В Интернете продают автограф Димаша Кудайбергенова

Фотокарточку размером 10 на 15 см Димаша Кудайбергенова с его личной подписью можно купить за $19. Предприимчивый продавец предлагает на выбор фото казахстанского исполнителя в семи образах, сообщает сообщает Zakon.kz





Набор с автографами девяти участников музыкального шоу Singer-2017 можно приобрести за $89.









Продавец интернет магазина готов отправить посылку в любую точку мира, однако представленный товар не пользуется большим спросом. Количество заказав, на сегодняшний день равно нулю.





Напомним, Димаш Кудайбергенов прошел в полуфинал конкурса «I Am a Singer - 2017». Полуфинал будет показан 8 апреля по телеканалу Hunan TV. Ранее сообщалось, что казахстанец исполнит знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».



