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В Интернете продают автограф Димаша Кудайбергенова

3 апреля 2017, 11:52

На огромной популярности казахстанского певца пытаются заработать некоторые фанаты.

Фотокарточку размером 10 на 15 см Димаша Кудайбергенова с его личной подписью можно купить за $19. Предприимчивый продавец предлагает на выбор фото казахстанского исполнителя в семи образах, сообщает Zakon.kz.

Набор с автографами девяти участников музыкального шоу Singer-2017 можно приобрести за $89.



Продавец интернет магазина готов отправить посылку в любую точку мира, однако представленный товар не пользуется большим спросом. Количество заказав, на сегодняшний день равно нулю.

Напомним, Димаш Кудайбергенов прошел в полуфинал конкурса «I Am a Singer - 2017». Полуфинал будет показан 8 апреля по телеканалу Hunan TV. Ранее сообщалось, что казахстанец исполнит знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».


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