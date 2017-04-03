Жителя Уральска осудили за разбитый нос полицейского
3 апреля 2017, 11:56
Инцидент произошел 17 декабря 2016 года.
23-летний житель Уральска головой разбил нос стражу порядка в полицейском участке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Согласно материалам уголовного дела, осужденный Шуравлев был доставлен в полицию из кафе, где в состоянии алкогольного опьянения оскорблял посетителей кафе, бил посуду, а потом ударил девушку-бармена, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Когда Шуравлева привезли в УВД г. Уральск он продолжил дебоширить и нанес один удар головой в область носа сотруднику полиции.
Приговором суда Шуравлев был осужден по статьям 293 ч. 2 "Хулиганство", 379 ч. 1 "Неповиновение представителю власти" и 380 ч. 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорен к 2 годам ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Юлия Мутылова
Фото с сайта maximonline.ru
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