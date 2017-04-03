Река Урал уничтожает древнее городище Сарайшык
3 апреля 2017, 12:25
По данным Министерства культуры и спорта РК, из-за изменения русла реки Урал происходит подмыв берега, и остатки руин древнего города уходят под воду.
Большая часть древнего городища Сайрайшык разрушена разливами реки Урал и современным мусульманским кладбищем, новые захоронения которого устраиваются на поверхности древнего некрополя, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
По данным Министерства культуры и спорта РК, из-за изменения русла реки Урал происходит подмыв берега, и остатки руин древнего города уходят под воду. Вместе с ними безвозвратно исчезают древние строения, вымываются ценные вещи. По подсчетам специалистов, в год Урал уничтожает по 5-7 метров берега, на котором расположен Сарайшык.
Власти Казахстана, забив тревогу, уже приступили к работе по сохранению памятника.
На укрепление берега реки из местного бюджета Атырауской области выделено 1,6 млрд тенге. "После окончания строительных работ, где будет устанавливаться дамба, чтобы сохранить природное городище Сарайшык, мы будем приступать к реставрационным работам", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах международной встречи по проблема Сарайшыка в Астане.
Для проведения реставрационных работ Министерство выделяет до 100 млн тенге. "Это первый этап. И конечно, каждый год шаг за шагом мы будем двигаться вперед. Кроме того нами выделена определенная сумма на археологические исследования (под руководством) академика Зейноллы Самашева. Власти намерены не только сохранить городище, но и превратить его из памятника в музей под открытым небом. Для этого необходимо развивать туристическую инфраструктуру и областной музей-заповедника "Хан Ордалы Сарайшык", - добавил глава МКС.
Городище Сарайшык официально датируется XIII-XVI веками. Он был значимым городом, а также важным торговым и культурным центром на Шёлковом пути. Расположено на правом берегу реки Урал, в 55 км от современного города Атырау. По данным паспорта, оно имеет площадь более 100 га, однако каждый год площадь территории уменьшается.
Автор: Анеля Касымова
Фото с сайта silkadv.com
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