Река Урал уничтожает древнее городище Сарайшык

По данным Министерства культуры и спорта РК, из-за изменения русла реки Урал происходит подмыв берега, и остатки руин древнего города уходят под воду. Вместе с ними безвозвратно исчезают древние строения, вымываются ценные вещи. По подсчетам специалистов, в год Урал уничтожает по 5-7 метров берега, на котором расположен Сарайшык.

Власти Казахстана, забив тревогу, уже приступили к работе по сохранению памятника.





На укрепление берега реки из местного бюджета Атырауской области выделено 1,6 млрд тенге. "После окончания строительных работ, где будет устанавливаться дамба, чтобы сохранить природное городище Сарайшык, мы будем приступать к реставрационным работам", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах международной встречи по проблема Сарайшыка в Астане.



