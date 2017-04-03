Трое сотрудников таможенной службы погибли в ДТП в Мангыстауской области

Также в ДТП погибли супруга и младший ребенок одного из сотрудников, еще двое его детей находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента КГД МФ РК Жамбыл Сураганов. передает передает МИА Казинформ





«У нас произошла трагедия. Сегодня ночью трое наших сотрудников таможенной службы погибли в дорожно-транспортном происшествии. Руководство комитета и все сотрудники выражают глубочайшие соболезнования семьям Жангалиева Сандыбека, Салиева Айдоса и Сарсенова Касымхана», - сказал Сураганов.





По его словам, ДТП произошло около города Бейнеу. Они выезжали на таможенный пост «Тажен» для того, чтобы заступить на свою рабочую вахту.





«Один из сотрудников был в машине со своей семьей. Вместе с ним погибли его супруга, младший ребенок и еще двое его детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы делаем все возможное, чтобы помочь. Я думаю, каждый сотрудник органов госдоходов окажет посильную помощь семьям погибших, поскольку у них остались дети. У Жангалиева Сандыбека остались трое детей, а у Салиева Айдоса - маленькая дочка», - сообщил Сураганов.





Автор: Дамир Байманов