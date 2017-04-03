Ученые выяснили, кто больше страдает от простуды
3 апреля 2017, 12:36
Врачам стоит обращать внимание и на психологическое состояние пациента при простуде.
Простуда может протекать без особенных неприятностей, но ее симптомы гораздо хуже переносятся, если заболевшего настигло чувство одиночества, выяснили американские исследователи, пишет портал "Моя планета" со ссылкой на The Guardian
К счастью, доказательств того, что одиночество влияет на вероятность или интенсивность заболевания простудой или, не обнаружено, но оно точно связано с субъективным восприятием пациентом своего недуга. Иначе говоря, качество и частота общения с людьми оказываются очень важными факторами, когда дело касается здоровья, передает .
Исследование, проведенное Энжи ЛеРой из Университета Райса и ее коллегами из других американских университетов, изучило связь между ощущением покинутости и симптомами заболевания. Ученые попросили 213 здоровых добровольцев заполнить анкеты с вопросами об одиночестве, социальном взаимодействии и настроении, а потом заразили их риновирусом, вызывающим простудное заболевание.
Затем участников на пять дней поместили в карантин и наблюдали за симптомами, фиксируя их тяжесть по пятибалльной шкале. В общей сложности, 159 человек «заработали» простуду и получили новые опросники.
В них пациенты подробно заполнили все данные, включая пол, возраст, образование, доход, настроение, а также круг друзей, родственников и частоту взаимодействия с ними. Анализ новых анкет показал, что добровольцы, чаще проводившие время в одиночестве, тяжелее переносили симптомы простудных заболеваний, чем те, кто не испытывал недостатка в общении.
При более глубоком анализе ученые обнаружили, что не количество «сеансов» общения влияет на облегчение симптомов, а качество и вовлеченность. Поэтому врачам стоит обращать внимание в том числе и на психологическое состояние пациента при простуде.
Фото: moya-planeta.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851680-e0bec63d2dddbe7427065482d77bde73
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...