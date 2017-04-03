Ученые выяснили, кто больше страдает от простуды

Простуда может протекать без особенных неприятностей, но ее симптомы гораздо хуже переносятся, если заболевшего настигло чувство одиночества, выяснили американские исследователи , пишет , пишет портал "Моя планета" со ссылкой на The Guardian





К счастью, доказательств того, что одиночество влияет на вероятность или интенсивность заболевания простудой или, не обнаружено, но оно точно связано с субъективным восприятием пациентом своего недуга. Иначе говоря, качество и частота общения с людьми оказываются очень важными факторами, когда дело касается здоровья, передает .





Исследование, проведенное Энжи ЛеРой из Университета Райса и ее коллегами из других американских университетов, изучило связь между ощущением покинутости и симптомами заболевания. Ученые попросили 213 здоровых добровольцев заполнить анкеты с вопросами об одиночестве, социальном взаимодействии и настроении, а потом заразили их риновирусом, вызывающим простудное заболевание.





Затем участников на пять дней поместили в карантин и наблюдали за симптомами, фиксируя их тяжесть по пятибалльной шкале. В общей сложности, 159 человек «заработали» простуду и получили новые опросники.





В них пациенты подробно заполнили все данные, включая пол, возраст, образование, доход, настроение, а также круг друзей, родственников и частоту взаимодействия с ними. Анализ новых анкет показал, что добровольцы, чаще проводившие время в одиночестве, тяжелее переносили симптомы простудных заболеваний, чем те, кто не испытывал недостатка в общении.





При более глубоком анализе ученые обнаружили, что не количество «сеансов» общения влияет на облегчение симптомов, а качество и вовлеченность. Поэтому врачам стоит обращать внимание в том числе и на психологическое состояние пациента при простуде.



