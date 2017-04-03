Сегодня Нурсултан Назарбаев встретится с Ильхамом Алиевым

Состоится официальная встреча Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиевав. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай, передает передает МИА Казинформ





«Сегодня состоится официальная встреча Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева. На встрече предполагается подписание ряда стратегически важных документов», - пояснил он.





Напомним, дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. Новый импульс развития двусторонним отношениям дали государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану в марте 2004 года и государственный визит Президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в мае 2005 года.





Автор: Дамир Байманов