Сегодня Нурсултан Назарбаев встретится с Ильхамом Алиевым
3 апреля 2017, 12:37
Начался официальный визит Президента РК Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.
Состоится официальная встреча Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиевав. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай, передает МИА Казинформ.
«Сегодня состоится официальная встреча Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева. На встрече предполагается подписание ряда стратегически важных документов», - пояснил он.
Напомним, дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. Новый импульс развития двусторонним отношениям дали государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану в марте 2004 года и государственный визит Президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в мае 2005 года.
Автор: Дамир Байманов
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851681-94b14567a49a34ba6e2c1e493223bfd4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...