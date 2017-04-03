Пределы ответственности участника и первого руководителя ТОО

Алина Москаленко,

LLB, Высшая Школа Права «Әділет»,

Каспийский Общественный Университет

Основным субъектом развивающихся рыночных отношений в Казахстане, как и во всем мире, являются юридические лица. При успешном развитии бизнеса юридические лица ежедневно сталкиваются с совершением юридических фактов, которые могут повлиять на динамику развития рыночных отношений как положительно, так и отрицательно.

Гражданско-правовые отношения являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. В случае недобросовестного отношения партнеров к развитию общего бизнеса или в силу незнания законов, возникают спорные ситуации, которые практически невозможно разрешить внесудебным способом. Вместе с тем, при урегулировании спора в судебном порядке возникает ряд других затруднений, таких как единообразное толкование законов и обоснованность решений судов.

Самой распространенной формой коммерческого юридического лица в Казахстане является Товарищество с ограниченной ответственностью (далее - «ТОО»). Наименование данной организационно-правовой формы юридического лица уже свидетельствует об ограниченном характере ответственности его участников.

Товарищество с ограниченной ответственностью наиболее полно отвечает классическим требованиям, предъявляемым к юридическому лицу. Так, согласно статье 2 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - «Закон») и статье 77 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - «ГК РК»), товариществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Таким образом, пределы ответственности участника ТОО заранее известны, а риск убытков первого ограничивается лишь стоимостью вклада, который он внес в уставный капитал ТОО. Собственным имуществом участник в большинстве случаев не рискует.

Исключением могут служить случаи, предусмотренные законодательством, например:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» участник и/или должностные лица юридического лица-должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное приведение должника к неплатежеспособности (преднамеренное банкротство). Законодатель предполагает привлечение участника к ответственности только после предъявления требования к самому товариществу и неисполнения его последним (субсидиарная ответственность).

- согласно пункту 4 статьи 2 Закона, участники ТОО, не полностью внесшие вклады в уставный капитал, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. В данном случае солидарный характер ответственности предполагает привлечение к ответственности как само товарищество, так и его участника. Размеры внесенных вкладов указываются в учредительных документах. В случаях, когда вклад внесен не полностью, уставный капитал оказывается в реальности меньше заявленного. Поэтому согласно принципу справедливости, разница, образовавшаяся в результате неполного внесения участниками своих вкладов, все же может быть взыскана с физических лиц.

Как отмечают Сулейменов М.К. и Басин Ю.Г. в комментарии к ГК РК, ТОО является по своей правовой природе разновидностью объединения капиталов, не требующего такой степени личного участия своих членов в его делах, как это происходит в полных и коммандитных товариществах. Характерными признаками этого вида хозяйственного товарищества являются деление его уставного капитала на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам товарищества. Поскольку вклады участников в уставный капитал становятся собственностью ТОО, его участники несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, только в пределах стоимости этих вкладов.

В соответствии со статьей 51 Закона, при выполнении своих обязанностей член исполнительного органа должен действовать в интересах товарищества добросовестно и разумно.

Статья 53 Закона определяет, что единоличный исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью (директор, управляющий и т.п.) без доверенности действует от имени товарищества.

Таким образом, все права и обязанности по сделкам, совершенным директором ТОО, принадлежат именно товариществу, но не первому руководителю как физическому лицу. В случаях превышения директором его полномочий или недобросовестного ведения бизнеса, сделки могут быть признаны недействительными, а ТОО вправе взыскать с первого руководителя причиненный им ущерб. При этом, однако, по недействительным сделкам не может иметь место солидарная ответственность ТОО и его первого руководителя перед третьими лицами.

Тем не менее, предпринимателям приходится сталкиваться с вынесением судами решений, согласно которым участники и исполнительные органы ТОО привлекаются к субсидиарной или даже солидарной ответственности по обязательствам ТОО.

Примером может служить решение, вынесенное одним из районных судов города Шымкент. Так, в конце 2016 года судом было рассмотрено гражданское дело по иску «П» (далее - «Истец») к «К» и ТОО «R» о признании недействительным займа, полученного по квитанциям к приходно-кассовым ордерам с приведением сторон в первоначальное положение.

Истец обратился в суд с иском, о признании недействительным займа денежных средств по квитанциям к приходно-кассовым ордерам, полученных «К», являющейся директором и одновременно участником ТОО «R», а также с требованием о приведении сторон в первоначальное положение.

В суде «К» подтвердила, что Истцом действительно были предоставлены денежные средства, но для пополнения оборотных средств ТОО «R», как это указано в квитанциях к приходно-кассовым ордерам, а не в качестве займа. Доводы Истца о том, что денежные средства были предоставлены как заем, не подтверждаются никакими письменными доказательствами (договор займа, расписка и т.п.).

Суд установил следующее: «К», являясь директором ТОО «R», получила денежные средства по договорам займа, а именно, согласно квитанциям к приходно-кассовому ордеру. При этом на каждую полученную сумму займа «К» в качестве письменного доказательства выдавала Истцу квитанции к приходно-кассовым ордерам о принятии денежных средств ТОО «R».

Ссылаясь на п.1 и 3 ст.157 ГК РК, суд посчитал исковые требования Истца о признании недействительным договора займа, с приведением сторон в первоначальное положение подлежащими удовлетворению. Более того, денежные средства подлежат взысканию в солидарном порядке с «К», как с физического лица, непосредственно получавшей денежные средства от Истца, и с ТОО «R», куда впоследствии были инвестированы вышеуказанные деньги.

Несмотря на то, что «К» как участник, не отвечает по обязательствам ТОО «R», а как директор, согласно ст.53 Закона, действовала в отношениях с Истцом от имени ТОО, но не как физическое лицо, суд удовлетворил требования Истца о солидарном взыскании денежных средств.

На дату написания настоящей статьи решение не вступило в законную силу.

Из приведенного примера следует, что судебная система Казахстана нуждается в дополнительных рекомендациях по применению буквального толкования даже самых однозначных норм законодательства о товариществах с ограниченной ответственностью. В дополнение к Нормативному Постановлению Верховного суда РК «О некоторых вопросах применения законодательства о товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью» №2 от 10 июля 2008 года видится полезным издание дополнительного разъяснения применения норм законодательства касательно пределов гражданско-правовой ответственности участников и первых руководителей ТОО.