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В Японии умер король синтезаторов

3 апреля 2017, 13:00

Икутаро Какэхаси создал компанию Roland в 1972 году.

87-летний основатель знаменитой японской компании-производителя электронных музыкальных инструментов Roland Икутаро Какэхаси скончался. Уроженец Осаки скончался еще 1 апреля, но известно об этом стало лишь сейчас, пишет Вести.ру.

Икутаро Какэхаси создал компанию Roland в 1972 году. Компания почти сразу стала одним из мировых лидеров в области разработки и производства электромузыкальных инструментов.

Спросом пользовались синтезаторы японской корпорации и драм-машины — музыкальный инструмент для создания и редактирования повторяющихся музыкальных ударных фрагментов.

Сейчас в компании работают более 3 тысяч человек. Акции Roland котируются на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Фабрики компании находятся не только в Японии, но и в США, Италии и на Тайване.

Фото: vesti.kz

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