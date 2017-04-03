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Из-за паводков ограничено движение на трассах ВКО, ЮКО и Карагандинской области

3 апреля 2017, 13:06

Осуществляются объезды многих участков.

В связи с паводковой ситуацией ограничено движение автотранспорта на различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Сегодня 3.04.2017 г. в Восточно-Казахстанской области в связи с затоплением паводковыми водами ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.) Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Караул».

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км. автодороги. По этой причине введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км. 90-167. Объезд осуществляется по маршруту: «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь».

В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (размыв на 2229 км.). Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.

На указанных участках имеются водопропускные трубы, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.

Фото: МК в Казахстане


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