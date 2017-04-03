Первые водородные BMW появятся в 2021 году

Для начала баварцы наладят мелкосерийное производство, но уже к 2025 году оно станет по-настоящему массовым.

Выступая на ежегодной пресс-конференции BMW Group, председатель совета директоров концерна Харальд Крюгер сообщил, что его компания начнет выпускать автомобили на топливных ячейках в 2021 году. По словам топ-менеджера, силовые установки такого типа лучше всего подходят для крупных моделей, они обеспечивают им существенный запас хода.





Для начала баварцы наладят мелкосерийное производство, но уже к 2025 году оно станет по-настоящему массовым. Как и прежде, главным партнером BMW в этом проекте будет Toyota.





BMW и Toyota сотрудничают по водородомобилям с 2013 года. В 2015 году японцы предоставили силовую установку от своего седана Mirai для испытаний прототипов на базе хетчбэка 5-Series GT и купе i8. Чуть позже стало известно, что BMW разрабатывает новый способ сжатия водорода при максимально низких температурах, позволяющий поместить в бак больше топлива.





Также Крюгер в очередной раз подтвердил планы по производству новых электромобилей на батареях. В 2018 году будет представлен плагин-гибрид BMW i8 Roadster, в 2019-м – полностью электрический MINI, а в 2020-м – полностью электрический BMW X3.



