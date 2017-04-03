В ДТП в Шымкенте пострадали 9 человек
3 апреля 2017, 13:18
В настоящее время полицейскими устанавливается все обстоятельства происшедшего ДТП.
3 апреля 2017 года около 1 ч. 30 мин. на пересечении ул. Аргынбекова и Байтерек в Шымкенте водитель автомашины «Mq350» совершил столкновение с автомашиной «Дэу Нексия», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
В результате ДТП пострадали 9 человек: двое водителей и 7 пассажиров «Дэу Нексия», которых с полученными травмами доставили в больницы города Шымкент.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.
Фото с сайта caravan.kz
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