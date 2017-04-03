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В ДТП в Шымкенте пострадали 9 человек

3 апреля 2017, 13:18

В настоящее время полицейскими устанавливается все обстоятельства происшедшего ДТП.

3 апреля 2017 года около 1 ч. 30 мин. на пересечении ул. Аргынбекова и Байтерек в Шымкенте водитель автомашины «Mq350» совершил столкновение с автомашиной «Дэу Нексия», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В результате ДТП пострадали 9 человек: двое водителей и 7 пассажиров «Дэу Нексия», которых с полученными травмами доставили в больницы города Шымкент.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

Фото с сайта caravan.kz

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