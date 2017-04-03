Разыскиваемого кочегара из Шахана нашли мертвым в степи
3 апреля 2017, 13:33
Окоченевшее тело рабочего обнаружили между поселком Шахан и городом Сарань местные жители.
Тело кочегара, разыскиваемого по делу о взрыве котла в пятиэтажном доме поселка Шахан Карагандинской области, обнаружено в степи, сообщили в департаменте внутренних дел области.
По информации полиции, тело без признаков насильственной смерти обнаружили в степи между поселком Шахан и городом Сарань местные жители. Родственники умершего опознали его. Сколько оно находилось в степи, пока не известно, однако предположительно мужчина погиб от переохлаждения.
"В настоящий момент тело передано на экспертизы", — сообщил пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
Трагедия случилась 1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан: взорвался паровой котел, обрушился подъезд. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года). Через три дня полицейские установили личность кочегара обрушившегося дома, который мог дежурить в день ЧП, и объявили его в розыск.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта vse.kz
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