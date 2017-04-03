Прокурор: Преступный план Аблязова отличался своей масштабностью

Создав иллюзию успеха банка, Аблязов привлек огромные суммы от инвесторов и в дальнейшем вывел эти деньги из страны.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова и ряда бывших топ-менеджеров финансового института. По данным следствия, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 млрд долларов США , передает , передает Zakon.kz





В ходе заседания представители государственного обвинения Еркин Баймагамбетов и Тимур Шамаи зачитали обвинительный акт. В общей сложности, для этого им понадобилось порядка двух часов.





«Аблязов Мухтар Кабулович, Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич, Садыков Кайрат Аргынгазиевич подозреваются в том, что совершили преступления против собственности, общественной безопасности и общественного порядка, интересов службы в коммерческих организациях, а также в сфере экономической деятельности. Мәмеш Садуакас Халықсоветұлы подозревается в том, что совершил преступления против собственности в сфере экономической деятельности при нижеуказанных обстоятельствах», - сказал Еркин Баймагамбетов.





По словам прокурора, преступный план хищения, который возник у Аблязова с приходом на руководящую должность в Банке, отличался своей масштабностью. «По расчетам Аблязова? прежде чем совершить хищение он должен был привлечь в Банк максимальные суммы займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения», - подчеркнул государственный обвинитель.





Еркин Баймагамбетов отметил, что руководителями и активными участниками организованных преступных групп Аблязов определил своих доверенных лиц. Они были назначены на ключевые должности в Банке и наделены необходимыми распорядительными полномочиями. «У каждой самостоятельной преступной группы в структуре ОПС были свои четко обозначенные цели, задачи, функции, направления, руководители и участники», - добавил гособвинитель.





Из слов прокурора стало известно, что для реализации своих преступных планов Аблязов поручил своим заместителям разработать преступную схему для увеличения капитала Банка и привлечения крупных сумм инвестиций и вкладов.





Разработанная схема - обычный способ привлечения денег сторонних кредиторов для коммерческих и финансовых структур. Однако в данном случае большая часть акций Банка умышленно скупались компаниями Аблязова в тайне от контролирующих и надзорных органов РК.





«Благодаря искусственному росту капитала Банка («накачка» капитала – прим.ред.) у кредиторов, вкладчиков и даже государственных регуляторов финансовых организаций действительно складывалось впечатление успешности Банка. По общеустановленному принципу, размеры дивидендов (выгоды) кредиторов и вкладчиков были выше, чем больше была сумма вложенных ими в Банк средств», - продолжил прокурор.





В результате этих действий искусственно создавался спрос на акции и обеспечивалась их котировка на бирже. Другими словами, преступной группе удалось создать иллюзию успеха банка. Полученные от инвесторов деньги под предлогом выдачи кредитов выводились за пределы страны.





Полученные средства от банка оффшорные компании направлялись на счета других подконтрольных Аблязову и членам его ОПГ иностранных компаний, которые выкупали акции АО «БТА Банк». Подобные схемы под четким контролем и руководством Аблязова и других членов ОПГ в итоге обеспечивали резкий и искусственный рост капитала АО «БТА Банк» и качества его активов.





В результате финансовых махинаций капитал банка вырос с 38 млрд тенге в 2005 году до 304,5 млрд. тенге в 2008 году.





Произведенные манипуляции руководителя ОПС Аблязова помогли реализовать ему масштабный преступный замысел, направленный на завладения денежными средствами, привлеченными Банком в результате преступных действий.





Так, Аблязовым при активном участии руководителей и членов ОПГ совершены многочисленные факты хищения денежных средств, посредством выдачи безвозвратных займов и их дальнейшая легализация.





После зачитанного обвинительного акта сообщник Мухтара Аблязова полностью признал свою вину.





Стоит отметить, что предварительные слушания по данному уголовному делу прошли 17 марта. Дело Аблязова рассматривает председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов. В суде участвуют три государственных обвинителя и представитель БТА Банка. Объем дела составляет 2 224 тома, в списке обвинения заявлено 205 свидетелей. Сам Мухтар Аблязов на суде не присутствует, его интересы представляет назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова. При этом никто из подсудимых и их адвокатов не был против рассмотрения дела без главного фигуранта.



