Jeep возродил к Пасхе первый Grand Cherokee

Компания Jeep совместно с тюнинговым подразделением Mopar подготовила семь эксклюзивных внедорожников, которые будут представлены на ежегодном пасхальном сафари Moab Easter Jeep Safari. 51-е по счету мероприятие традиционно пройдет в пустыне Мохаве в американском штате Юта. В этом году оно продлится с 8 по 16 апреля.





Самым необычным можно назвать шоу-кар Jeep Grand One – его сделали из Grand Cherokee 1993 года выпуска (кузов ZJ), выкупленного у американца из штата Пенсильвания. Автомобиль с пробегом около 160 тыс. км получил измененную подвеску, проводной телефон и игровую приставку Game Boy. Благодаря техническим доработкам колесная база внедорожника выросла на 102 мм (до 2792 мм), а клиренс – на 51 мм (до 251 мм).





В основе еще четырех машин лежит последний Jeep Warngler (кузов JK). Отличительной особенностью концепта Jeep Safari стали распашные двери из алюминия и прозрачного винила. Jeep Switchback получил новую подвеску и оказался выше на 102 мм, на Jeep Luminator установили светотехнику от Magnetti Marelli, а хот-род Jeep Quicksand можно узнать по заниженной крыше и разноразмерным колесам.





Концепт Jeep CJ66 – это гибрид предыдущего «Рэнглера» (кузов TJ) и Jeep CJ 1966 года выпуска с сиденьями от Dodge Viper и некоторыми элементами от современного Wrangler JK. Этот внедорожник уже показывали в ноябре прошлого года на тюнинг-шоу SEMA. Последняя модель – Jeep Trailpass – является улучшенным вариантом кроссовера Compass. Она получила внедорожные колеса, увеличенный дорожный просвет и боксы для снаряжения.



