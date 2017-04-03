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Президент Кыргызстана Атамбаев ответил на вопрос, кто будет его преемником

3 апреля 2017, 14:00

По его мнению, интриганы и в других видят интриганов.

Президент Алмазбек Атамбаев 3 апреля на заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана ответил на вопрос о преемнике, пишет АКИPress.

«Все у меня интересуются, кто будет моим преемником. Некоторые политики и журналисты статьи уже написали, что Атамбаев мучается, что не нашел преемника, так как преемник должен его [Атамбаева] защитить и сохранить», - сказал он.

По мнению президента, интриганы и в других видят интриганов.

«Скажу открыто, что я боюсь только Бога. Я перед своим народом чист. Мне не нужен преемник, который защитит и сохранит меня. Гражданин, который будет защищать кыргызский народ, кыргызский язык, историю, культуру, независимость страны, — он и есть мой преемник. Следующего президента выберет народ. Будет ли он моим преемником, или Акаева и Бакиева — покажет время», - сказал А.Атамбаев.

По словам президента, в выборах победит не тот, кто бегает, а тот, кому суждено.

«Бедный мой народ может поверить и обмануться. Это жизнь. Время все покажет. Кто бы не стал президентом, я верю, что он не сможет повернуть страну с выбранного пути. Народ его поставит на свое место, так как источник власти у нас — народ», - отметил глава государства.

Президент посоветовал «джигитам, сидящим сегодня в зале, которые намерены стать президентом», защищать не Атамбаева, а страну и народ, беречь от мародеров, интриганов и воров. «Берегите свободу и демократию, которую нам дали наши джигиты, отдав свои жизни 7 апреля. Работайте для Родины, не думая, что себе взять, а думая о том, что дать своей стране», - сказал он.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 19 ноября 2017 года.

Фото: akipress.org

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