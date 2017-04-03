Jaguar восстановил E-type на продажу

Компания Jaguar отреставрировала 10 экземпляров культового спорткара E-type, выпускавшегося в шестидесятых. «Возрожденные» машины были подготовлены подразделением Jaguar Classic в соответствии с исходными спецификациями и с использованием максимально возможного количества оригинальных деталей. Этот проект получил название E-type Reborn.





Основная идея состоит в том, чтобы предложить коллекционерам E-type напрямую от производителя. Первым спорткаром в этой серии стало купе серого цвета, поставленное клиенту из Калифорнии в 1965 году. В 1983-м машину законсервировали, благодаря чему она сохранила оригинальные кузов, двигатель и трансмиссию. Широкой публике восстановленный автомобиль покажут в апреле Techno-Classica Essen в Германии. При этом все десять экземпляров уже сейчас доступны для заказа в центре Jaguar Land Rover Classic Works в Великобритании. Цены начинаются с 285 тысяч фунтов стерлингов.





Jaguar E-type первого поколения выпускался в 1961-1968 годах. Он оснащался рядными бензиновыми шестерками объемом 3,8 и 4,2 литра, которые сочетались с четырехступенчатой механикой, передающей тягу на заднюю ось. Для своего времени это был один из самых быстрых автомобилей – он развивал 100 км/ч за 7,2 секунды и мог разогнаться до 241 км/ч. Моделью E-type владели многие знаменитости, включая Стива Маккуина, Брижит Бардо и Фрэнка Синатру.





Помимо реставрации исторических спорткаров, Jaguar выпускает их реплики. Ранее были представлены две такие машины – трековое купе Lightweight E-Type и родстер XKSS.



